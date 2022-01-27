«Мемориал» выдвинули на Нобелевскую премию мира

© Александр Козицкий

Сегодня, 27 января, стало известно, что группа депутатов парламента Эстонии выдвинула «Мемориал»* на соискание Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает сайт Международного Мемориала со ссылкой на источник в парламенте Эстонии.

Инициаторами выдвижения стала депутатская группа в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных Российской Федерации во главе заместителем председателя Народной коалиционной партии Isamaa/Res Publica/Isamaa Урмасом Рейнсалу, ранее занимавшим в эстонском правительстве посты министра обороны, министра юстиции и министра иностранных дел.

При выдвижении было решено не уточнять, какое именно юридическое лицо номинировать: «В глазах международной общественности "Мемориал", у истоков которого стоял А.Д. Сахаров, един, Международный Мемориал и Правозащитный центр — его части».

В ноябре 2021 года Генеральная прокуратура РФ подала в Верховный суд иск о ликвидации Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», а прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал». В конце декабря оба иска были удовлетворены. «Мемориал» заявил о намерении обжаловать решение о ликвидации.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года, ее присуждает Нобелевский комитет в Осло людям и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира. Согласно уставу Нобелевского фонда, правом выдвигать кандидатов могут, в частности, члены национальных парламентов и правительств различных стран. В отличие от других Нобелевских премий, для выдвижения кандидата запрос от Нобелевского комитета не требуется.

Лауреаты избираются норвежским Нобелевским комитетом, назначаемым парламентом Норвегии. В прошлом году премия была присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.



* Международный Мемориал и Правозащитный центр «Мемориал» внесены Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента







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