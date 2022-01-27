«Мемориал» выдвинули на Нобелевскую премию мира

«Чемпион из Освенцима»
Денис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат27 января 2022286
Сегодня, 27 января, стало известно, что группа депутатов парламента Эстонии выдвинула «Мемориал»* на соискание Нобелевской премии мира.
Об этом сообщает сайт Международного Мемориала со ссылкой на источник в парламенте Эстонии.
Инициаторами выдвижения стала депутатская группа в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных Российской Федерации во главе заместителем председателя Народной коалиционной партии Isamaa/Res Publica/Isamaa Урмасом Рейнсалу, ранее занимавшим в эстонском правительстве посты министра обороны, министра юстиции и министра иностранных дел.
При выдвижении было решено не уточнять, какое именно юридическое лицо номинировать: «В глазах международной общественности "Мемориал", у истоков которого стоял А.Д. Сахаров, един, Международный Мемориал и Правозащитный центр — его части».
В ноябре 2021 года Генеральная прокуратура РФ подала в Верховный суд иск о ликвидации Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», а прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал». В конце декабря оба иска были удовлетворены. «Мемориал» заявил о намерении обжаловать решение о ликвидации.
Нобелевская премия мира вручается с 1901 года, ее присуждает Нобелевский комитет в Осло людям и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира. Согласно уставу Нобелевского фонда, правом выдвигать кандидатов могут, в частности, члены национальных парламентов и правительств различных стран. В отличие от других Нобелевских премий, для выдвижения кандидата запрос от Нобелевского комитета не требуется.
Лауреаты избираются норвежским Нобелевским комитетом, назначаемым парламентом Норвегии. В прошлом году премия была присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.
* Международный Мемориал и Правозащитный центр «Мемориал» внесены Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:22«Дикая мята» страхует зрителей от переносов и подорожаний
17:54«Мемориал» выдвинули на Нобелевскую премию мира
16:55На выставке «Теле-трамплин» пройдут кураторские экскурсии
16:15Влади из «Касты» сделал клип о пытках
13:44Назван победитель премии «Странник/НОС»
13:07Третьяковка представит большую выставку Анона Видокле
12:14Зубин Мета выступит в Петербургской филармонии
Вчера
17:21«Фабрика» отпразднует день рождения открытием нового XR-проекта
16:03Открывается первая выставка в подмосковном Парке МалевичаВсе новости
Денис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат27 января 2022286
Турист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»27 января 2022426
«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой27 января 2022390
Сергей Соловьев памяти Натальи Исаевой27 января 2022559
Текст Анастасии Семенович26 января 20221502
«Обходные пути» Екатерины Селенкиной и «новый пейзаж»26 января 20221440
Ольга Седакова об аллегорическом портрете Данте работы Аньоло Бронзино25 января 20223356
Как правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»25 января 20222327
Почему всех бесит милая петербургская выставка24 января 20223376
По следам стихотворения Бориса Слуцкого «Уриэль Акоста»24 января 20222773
Классик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау21 января 20224065
«Двери» Николая Рындина глазами Анны Борисовой21 января 20223971