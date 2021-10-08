Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

© Евгений Биятов / РИА Новости

Сегодня, 8 октября, стали известны лауреаты Нобелевской премии премии мира 2021 года. Она присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе «за усилия по защите свободы слова, без которой невозможны демократия и прочный мир».

Об этом сообщает nobelprize.org.

«Демократические общества предотвращают войны и конфликты, это лучшая защита, которую общества могли бы выстроить против войн и конфликтов. Но нет демократии без свободы слова», — подчеркнула председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен, передает ТАСС.

«С момента основания в 1993 году "Новая газета" публиковала критические статьи на темы от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, манипуляций на выборах, фабрик троллей и до применения российский войск внутри и за пределами России. Оппоненты "Новой газеты" отвечали на это угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты убиты шесть ее журналистов, включая Анну Политковскую, писавшую о войне в Чечне. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, покуда это соответствует профессиональным и этическим стандартам журналистики», — цитирует главу Норвежского Нобелевского комитета «Новая газета».

Комментируя решение Норвежского Нобелевского комитета, Дмитрий Муратов заявил, что Нобелевская премия мира является не его заслугой, а заслугой погибших за свободу слова коллег-журналистов.

«Никаких ощущений не испытал и могу вам сказать, что это премия не моя. Это премия газеты и в первую очередь ее погибших сотрудников: Юрий Щекочихин, Игорь Домников, Анна Политковская, Настя Бабурова, Стас Маркелов и Наташа Эстемирова — это их премия, не моя», — приводит слова Дмитрия Муратова РИА Новости.

Часть премии главред «Новой газеты» намерен передать в фонд «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.







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