Верховный суд удовлетворил иск о ликвидации «Мемориала»

© Международный Мемориал / Facebook

Сегодня, 28 декабря, состоялось заседание Верховного суда России, на котором было принято решение удовлетворить требование Генеральной прокуратуры РФ о ликвидации международного общества «Мемориал»*.

«Суд решил: исковое заявление генерального прокурора РФ удовлетворить, ликвидировать международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее региональные отделения и иные структурные организации», — цитирует «Интерфакс» решение суда, которое огласила судья Алла Назарова.

Председатель правления Международного Мемориала Ян Рачинский сообщил, что организация подаст апелляцию на это решение. Он добавил, что полностью прекратить деятельность «Мемориала» невозможно, поскольку у организации есть структуры, не являющиеся юридическими лицами.

«Сначала мы будем это обжаловать в отечественных судах. Надеюсь, что в конечном счете решение будет в нашу пользу, — сказал Рачинский. — Если понадобится, то обратимся в ЕСПЧ, но это уже отдаленная перспектива. Сначала это апелляция, кассация, обращение в Конституционный суд тоже вполне возможно».

К зданию суда поддержать «Мемориал» пришли не менее ста человек, рядом дежурят полицейские. В течение дня несколько человек были задержаны за попытки развернуть плакаты.

На прениях сторон представители Генпрокуратуры отмечали, что «Мемориал» работает с нарушениями законов, игнорирует требования закона об иноагентах маркировать свои материалы, подчеркивает свой особенный международный статус. Представитель обвинения Алексей Жафяров заявил, что «Мемориал» спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР, как террористического государства, искажает историю Великой Отечественной войны и реабилитирует нацистских преступников.

Требование о ликвидации организации поддержали в суде представители Минюста и Роскомнадзора.

Адвокат «Мемориала» Генри Резник назвал в суде иск Генпрокуратуры безосновательным.

Подробнее о том, как проходило сегодняшнее заседание Верховного суда, можно узнать на сайте Международного Мемориала.



* Внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU