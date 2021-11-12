Генпрокуратура подала иск о ликвидации общества «Мемориал»

© Международный Мемориал / Facebook

Сегодня, 11 ноября, в Международный Мемориал* поступило уведомление из Верховного суда о том, что Генеральной прокуратурой подан иск о ликвидации организации из-за систематических нарушений законодательства об иностранных агентах.

Речь идет о немаркировке материалов организации, говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке Международного Мемориала. Там же приводится фрагмент скана уведомления.

Судебное заседание состоится 25 ноября.

Министерство юстиции РФ внесло Международный Мемориал в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента в октябре 2016 года. С тех пор организацию неоднократно штрафовали за отсутствие на ее материалах соответствующей маркировки.

Правление Международного Мемориала выступило с заявлением в связи с иском Генпрокуратуры:

«Мы неоднократно заявляли, что закон изначально задуман как инструмент для расправы с независимыми организациями, и настаивали, что он должен быть отменен. Однако пока закон существует, мы вынуждены выполнять его требования.

Мы считаем, что никаких законных оснований для ликвидации Международного Мемориала нет.

Это политическое решение об уничтожении общества Мемориал — организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека».



* Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр, предусмотренный п. 10 ст. 13.1 ФЗ «Об НКО»







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