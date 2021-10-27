Объявлен шорт-лист премии «Странник/НОС»

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25 октября в Ельцин Центре в Екатеринбурге состоялись публичные дебаты литературной премии «Странник/НОС», на котором жюри сформировало шорт-лист из девяти книг.
Видеозапись дебатов доступна на YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова.
Шорт-лист премии «Странник/НОС»:
Победитель будет выбран из этого списка в январе 2022 года.
«Странник/НОС» проводится на площадке Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Ельцин Центр) первый год. Это региональный проект учрежденной Фондом Михаила Прохорова премии «НОС» (Новая словесность), цель которой — поддержка новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Особенность премии заключается в открытости принятия решений — жюри не голосует за закрытыми дверями, а публично аргументирует свой выбор в присутствии и при участии журналистов, литераторов и культурной общественности.
В жюри премии «Странник/НОС» в этом году входят:
Кирилл Кобрин, литератор, историк, куратор премии «Странник/НОС»:
«Это безусловно новый этап в истории регионального "НОСа". Прежде всего, потому что проект перенесли в Екатеринбург — и называется он уже по-другому. "НОС" пустился странствовать по России из Нижнего Новгорода, где он обитал несколько лет. Россия — разная, Урал отличается от Волги, в каждом из регионов своя культурная ситуация и свой культурный язык. Наша задача — включить голос и интонацию Екатеринбурга — одного из важнейших центров современной русской литературы и книгоиздательства — в публичную дискуссию о новой словесности и новой социальности. Мне кажется, это начало получаться. Во-вторых, Лонг-лист, который обсуждался в стенах Ельцин Центра, нашего нового партнера, — настоящая проверка дискурсивных механизмов жюри, кстати говоря, жюри нового состава. Разговор получился интересный. Третье, что оказалось новым и неожиданным — устройство российского книжного дела, свершающаяся в нем сейчас революция, приход и наступление новых форматов, медиа, способов работы и издания — всё это оказалось не менее интересным, чем сами тексты. Новая социальность входит в жизнь премии и таким — довольно неожиданным — образом. В-четвертых... С нетерпением жду финала».
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