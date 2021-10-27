Объявлен шорт-лист премии «Странник/НОС»

© Фонд Михаила Прохорова

25 октября в Ельцин Центре в Екатеринбурге состоялись публичные дебаты литературной премии «Странник/НОС», на котором жюри сформировало шорт-лист из девяти книг.

Видеозапись дебатов доступна на YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова.

Шорт-лист премии «Странник/НОС»:

Оксана Васякина — «Рана» (М.: Новое литературное обозрение, 2021)

Максим Гуреев — «Синдром Капгра» (М.: Дружба народов, 2020)

Кирилл Куталов — «Антитела» (б.м.: Издательские решения, 2021)

Ольга Медведкова — «Три персонажа в поисках любви и бессмертия» (М.: Новое литературное обозрение, 2021)

Евгения Некрасова — «Кожа» (М.: Bookmate Originals, 2021)

Алексей Поляринов — «Риф» (М.: Эксмо, Inspiria, 2020)

Ислам Ханипаев — «Типа я» (б.м.: Издательские решения, 2021)

Иван Шипнигов — «Стрим» (М.: Livebook, 2021)

Роман Шмараков — «Алкиной» (М.: Объединенное гуманитарное издательство, 2021)



Победитель будет выбран из этого списка в январе 2022 года.

«Странник/НОС» проводится на площадке Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Ельцин Центр) первый год. Это региональный проект учрежденной Фондом Михаила Прохорова премии «НОС» (Новая словесность), цель которой — поддержка новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Особенность премии заключается в открытости принятия решений — жюри не голосует за закрытыми дверями, а публично аргументирует свой выбор в присутствии и при участии журналистов, литераторов и культурной общественности.

В жюри премии «Странник/НОС» в этом году входят:

председатель жюри Вадим Михайлин (Саратов), филолог, культуролог, переводчик

Полина Бояркина (Петербург), филолог, главный редактор онлайн-журнала «Прочтение»

Полина Иванова (Екатеринбург), городской исследователь, участница арх-группы Podelniki

Денис Корнеевский (Екатеринбург), сооснователь книжного магазина «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге, соорганизатор книжных ярмарок, научных философских школ и тематических форумов, посвященных независимому книгоизданию и книгораспространению, с 2015 года — программный директор Ельцин Центра

Михаил Мальцев (Пермь), с 2009 года — владелец и директор книжного магазина «Пиотровский» в Перми, с 2015 года — директор книжного магазина «Пиотровский» в Ельцин Центре, соорганизатор Пермской книжной ярмарки в 2010–2011 годах, фестиваля «Гений места», летних и зимних философских школ в Перми, куратор книжного магазина «Никто не спит» в Школе перспективных исследований в Тюмени в 2017 году



Кирилл Кобрин, литератор, историк, куратор премии «Странник/НОС»:

«Это безусловно новый этап в истории регионального "НОСа". Прежде всего, потому что проект перенесли в Екатеринбург — и называется он уже по-другому. "НОС" пустился странствовать по России из Нижнего Новгорода, где он обитал несколько лет. Россия — разная, Урал отличается от Волги, в каждом из регионов своя культурная ситуация и свой культурный язык. Наша задача — включить голос и интонацию Екатеринбурга — одного из важнейших центров современной русской литературы и книгоиздательства — в публичную дискуссию о новой словесности и новой социальности. Мне кажется, это начало получаться. Во-вторых, Лонг-лист, который обсуждался в стенах Ельцин Центра, нашего нового партнера, — настоящая проверка дискурсивных механизмов жюри, кстати говоря, жюри нового состава. Разговор получился интересный. Третье, что оказалось новым и неожиданным — устройство российского книжного дела, свершающаяся в нем сейчас революция, приход и наступление новых форматов, медиа, способов работы и издания — всё это оказалось не менее интересным, чем сами тексты. Новая социальность входит в жизнь премии и таким — довольно неожиданным — образом. В-четвертых... С нетерпением жду финала».







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