В 2021 году краудфандинговые проекты на Planeta.ru собрали рекордную сумму

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Краудфандинговые проекты на платформе Planeta.ru за 2021 год собрали более 277 млн рублей – на 31% больше, чем за год до этого и на 28% больше, чем в рекордном 2016 году.

Об этом сообщает пресс-служба Planeta.ru.

За год на площадке было запущено 2605 проектов, успешно завершено 934. Самой популярной категорией по количеству запущенных и успешных проектов стала «Литература и журналистика». Также в пятерке самых популярных по запущенным кампаниям категории «Кино и видео», «Общественные инициативы», «Благотворительность» и «Бизнес».

Самыми финансируемыми оказались музыкальные проекты: 6 из 10 самых крупных проектов года были запущены в музыкальной категории.

«Здорово, что в последние годы, глядя за успехом лидеров крауд-индустрии Константина Кинчева и Юрия Шевчука, музыканты переосмысляют свои крауд-проекты и позиционируют их с точки зрения сотворчества с поклонниками и предзаказа, поэтому высокие финансовые результаты музыкальных проектов вполне объяснимы. Но наш топ-10 — это 28% от общего годового сбора. Далеко не всем для реализации проектов нужны миллионы. В этом смысле радостно отметить рост менее "звездных" категорий, у авторов которых может не быть таких огромных комьюнити, как у известных артистов. Их неправильно сравнивать с селебрити, их нужно сравнивать с собой вчера, и тут очевидный рост», — отметил генеральный директор и сооснователь Planeta.ru Федор Мурачковский.

Он подчеркнул, что многие авторы бизнес-проектов возвращаются или впервые пробуют свои силы в краудфандинге в связи с пандемией: кредитование МСП снижается, проведение крупных офлайн-мероприятий в течение года было не всегда возможно. При этом в «первом пандемийном» году на платформе наблюдали снижение среднего чека в связи со снижением доходов населения, но рост транзакций. В 2021 году количество покупок на площадке выросло на 14%, а средний чек — на 16%. Рост привлеченной одним проектом суммы составил 22%.

«Краудфандинг является самым массовым из всей индустрии крауд-технологий. Его особенность в том, что клиенты финансово участвуют в создании новых товаров или услуг и не получают финансовых вознаграждений за это, поэтому и средний чек в нем не такой большой, как в краудлендинге и краудинвестинге. Зато в проектах участвуют тысячи людей и большие суммы собираются благодаря их вкладам. Весь рынок крауд-технологий за год вырос на 60%, в реестре Центробанка появилось 30 новых платформ. Мы ожидаем, что в 2022 году объем всего рынка превысит планку в 15 млрд», — говорит исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский.

Российская краудфандинговая платформа Planeta.ru была запущена в 2012 году. С тех пор общий сбор проектов на Planeta.ru превыcил 1,66 млрд рублей.







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