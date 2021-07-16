Planeta.ru собрала 1,5 млрд рублей

Нестабильные формы искусства
«Университет птиц», «Техно-Поэзия» и NONSNS SHOW за пределами коронацена16 июля 2021332
Вечером 15 июля общая сумма собранных средств на российской краудфандинговой платформе Planeta.ru превысила 1,5 млрд рублей. Лидерами по сборам стали музыка и социальные проекты.
По случаю установления рекорда команда «Планеты» подсчитала, какая часть от общей суммы сборов приходится на проекты разных категорий.
Наибольшую долю — 22,2% — от собранных полутора миллиардов рублей составили проекты категории «Музыка», 21,1% приходится на социальные и благотворительные проекты.
При этом в 2012 году, когда Planeta.ru только запустилась, на музыкальные кампании приходилось 65,5% от общего сбора, а на социальные и благотворительные – 7,9%. Это говорит о том, что краудфандинг влияет на развитие гражданского общества.
Кроме того, выяснилось, что 14,6% от общего сбора Planeta.ru приходится на кинопроекты, 13,8% на литературные кампании. Примерно одинаковую сумму средств за время существования площадки удалось привлечь проектам категорий «Дизайн» (4% от общего сбора), «Наука и технологии» (3,7%), «Бизнес» и «Социальное предпринимательство» (3,4%), «Театр» (2,7%).
Следить за актуальным сбором Planeta.ru и поддержкой проектов онлайн можно на странице «Пульс Планеты».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
22:23Выставка о гендерном равенстве открывается в ЦТИ «Фабрика»
17:33Объявлена полная программа «Архстояния»
16:25Выставка-фестиваль «Театрократия. Екатерина II и опера» пройдет в «Царицыно»
14:58Умер Вадим Гаевский
14:34Фестиваль «Зеркало» перенесли на осень
12:46В Петербурге открывается выставка победителей конкурса Nova Art 8
12:09Planeta.ru собрала 1,5 млрд рублей
11:20Beat Film Festival продлил конкурс фильмов о российских предпринимателях
15 июля 2021
19:18«Проект» признали нежелательной организациейВсе новости
«Университет птиц», «Техно-Поэзия» и NONSNS SHOW за пределами коронацена16 июля 2021332
Доброе кино про ультранасилие16 июля 2021739
Юлия Наполова о кремлевских музеях, барокко, Уорхоле и медведях с фонтанами нефти16 июля 2021690
Памяти Петра Николаевича Мамонова (1951–2021)16 июля 20211272
Дмитрий Янчогло посещает безжизненные планеты вокруг солнца медгерменевтики15 июля 20211489
Куратор «Уюта и разума» отвечает на критику15 июля 20211468
Дина Годер — о лучших фильмах летних международных анимационных фестивалей в Загребе и Анси15 июля 20211062
Ян Шенкман о екатеринбургских рок-маргиналах Vitamin Youth и их новом альбоме издевательских каверов «Первый подбородок»15 июля 20211558
Оголтелое диско и шизофренический блюз отвязной группы из Санкт-Петербурга14 июля 20212561
Музыкальная группа как поддержка и опора русского визуала14 июля 20213310
На Новой сцене Мариинского театра поставили «Байку про Лису», «Мавру» и «Поцелуй феи»14 июля 20212546
Анна Козонина о том, как писать историю современной танцевальной сцены в России13 июля 20213029