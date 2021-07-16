Planeta.ru собрала 1,5 млрд рублей

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Вечером 15 июля общая сумма собранных средств на российской краудфандинговой платформе Planeta.ru превысила 1,5 млрд рублей. Лидерами по сборам стали музыка и социальные проекты.

По случаю установления рекорда команда «Планеты» подсчитала, какая часть от общей суммы сборов приходится на проекты разных категорий.

Наибольшую долю — 22,2% — от собранных полутора миллиардов рублей составили проекты категории «Музыка», 21,1% приходится на социальные и благотворительные проекты.

При этом в 2012 году, когда Planeta.ru только запустилась, на музыкальные кампании приходилось 65,5% от общего сбора, а на социальные и благотворительные – 7,9%. Это говорит о том, что краудфандинг влияет на развитие гражданского общества.

Кроме того, выяснилось, что 14,6% от общего сбора Planeta.ru приходится на кинопроекты, 13,8% на литературные кампании. Примерно одинаковую сумму средств за время существования площадки удалось привлечь проектам категорий «Дизайн» (4% от общего сбора), «Наука и технологии» (3,7%), «Бизнес» и «Социальное предпринимательство» (3,4%), «Театр» (2,7%).

Следить за актуальным сбором Planeta.ru и поддержкой проектов онлайн можно на странице «Пульс Планеты».







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