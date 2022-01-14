Краудфандинговая кампания «ДДТ» установила российский рекорд

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Группа «ДДТ» собрала при помощи краудфандинговой кампании на платформе Planeta.ru рекордные для России 25 млн рублей на выпуск своего нового альбома «Творчество в пустоте».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Planeta.ru.
Сбор средств был объявлен 5 октября 2021 года в связи с тяжелым финансовым положением в отменой и переносом концертов в пандемию. Цифровой релиз состоялся 28 октября, предзаказ альбома «Творчество в пустоте» на CD и LP продолжался на Planeta.ru в течение трех месяцев и завершился 12 января 2022 года.
«Группа "ДДТ" собрала на Planeta.ru самую большую сумму за всю историю российских краудфандинг-платформ. К моменту завершения сбора 12 января поклонники поддержали музыкантов 10 тысяч раз, а их общий вклад составил 25 289 099 рублей», — уточнили в пресс-службе.
Предыдущий рекорд принадлежал лидеру группы «Алиса» Константину Кинчеву — в декабре 2021 года ему удалось собрать 23 144 800 рублей на выпуск альбома «Белый шум».
Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук заявил, что группа озадачена суммой, которую удалось собрать. По словам представителей Planeta.ru, музыканты группы перечислили по 100 тысяч рублей десяти благотворительным организациям, принимавшим участие в онлайн-ярмарке «Планета добрых подарков».
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