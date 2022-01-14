Берлинале откроется новым фильмом Франсуа Озона

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10 февраля в Театре на Потсдамской площади состоится первый показ 72-го Берлинского международного кинофестиваля — мировая премьера фильма Франсуа Озона «Петер фон Кант».
Как сообщает сайт Берлинале, картина участвует в основной конкурсной программе фестиваля.
Фильм «Петер фон Кант» (Peter von Kant) представляет собой вольную интерпретацию пьесы Райнера Вернера Фасcбиндера «Горькие слезы Петры фон Кант» (Die bitteren Tränen der Petra von Kant), по которой он в 1972 году снял одноименный фильм.
Сохранив верность первоначальному замыслу Фассбиндера, французский режиссер сделал главным героем своей картины не женщину, а мужчину. Его роль исполнил Дени Меноше. Также в фильме снялись Изабель Аджани и Ханна Шигулла.
Художественный руководитель Берлинале Карло Шатриан назвал «Петера фон Канта» сильным театральным высказыванием на тему локдауна. «В руках Озона камерная пьеса превосходно вместила в себя любовь, ревность, соблазнение и юмор — поистине всё, что столь тесно сплетает жизнь и искусство», — сказал Шатриан.
Полностью программа Берлинале-2022 будет объявлена 1 февраля. Жюри возглавит американский сценарист, режиссер и продюсер М. Найт Шьямалан.
Фестиваль пройдет в традиционном формате, отмечает «Профисинема», победители будут объявлены 16 февраля. Затем, до 20 февраля, в берлинских кинотеатрах пройдут повторные показы фильмов. Заполняемость залов будет ограничена 50% от их вместимости.
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