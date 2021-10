М. Найт Шьямалан возглавит жюри Берлинале-2022

Сегодня, 19 октября, объявлен председатель жюри 72-го Берлинского международного кинофестиваля. Им станет американский сценарист, режиссер и продюсер М. Найт Шьямалан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фестиваля, опубликованном на его сайте.

За последние десятилетия работы М. Найта Шьямалана покорили зрителей по всему миру, отметили в пресс-службе. Настоящим прорывом для режиссера стал психологический триллер 1999 года «Шестое чувство» (The Sixth Sense) с Брюсом Уиллисом, заняв по итогам года второе место в списке самых кассовых фильмов и получчив шесть номинаций на премию «Оскар». И сегодня Шьямалан остается одним из самых узнаваемых имен мирового кинематографа.

Оригинальный рассказчик, Шьямалан в своих триллерах играет с условностями жанра. Сверхъестественное в его работах нередко сочетается с философскими рассуждениями о нашем существовании.

По словам художественного руководителя Берлинале Карло Шатриана, за свою карьеру в кино Шьямалан создал вселенную, в которой соседствуют страхи и желания, в которой молодые люди не только протагонисты, но и движущая сила, побеждающая ужас.

За «Шестым чувством» последовали такие блокбастеры, как «Неуязвимый» (Unbreakable, 2000), «Знаки» (Signs, 2002) и «Таинственный лес» (The Village, 2004). После успеха «Визита» (The Visit), ставшего самым кассовым хоррором 2015 года, Шьямалан решил сам финансировать свои фильмы, что обеспечило режиссеру полную самостоятельность как в выборе актеров, так и в свободе самовыражения.

В 2015 году Шьямалан дебютировал на телевидении, выпустив 10-серийный сериал «Уэйуорд Пайнс» (Wayward Pines) по мотивам одноименной трилогии Блейка Крауча. В 2017 году психологический триллер «Сплит» (Split) три недели возглавлял америсканский бокс-офис, этот успех в 2019 году повторил супергеройский фильм «Стекло» (Glass).

Последний фильм Шьямалана, триллер «Время» (Old), основанный на графическом романе «Замок из песка», вышел летом 2021 года. Сейчас режиссер работает над картиной «Knock at the Cabin», которую предполагается выпустить на экраны в феврале 2023 года.

Кроме того, Шьямалан уделяет много времени благотворительным проектам основанного в 2001 году фонда «Фонд М. Найта Шьямалана». Фонд поддерживает усилия молодых лидеров, направленные на устранение барьеров, которые создали в их сообществах бедность и социальная несправедливость.







