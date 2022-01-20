Фильм «Продукты 24» Михаила Бородина вошел в программу Берлинале

18 января стали известны все фильмы программы «Панорама» 72-го Берлинского международного кинофестиваля. Среди них картина режиссера Михаила Бородина «Продукты 24» о современном рабстве и жизни мигрантов в России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу продюсерской компании Metrafilms.

Фильм «Продукты 24», созданный при участии продюсеров из Словении и Турции, а также при поддержке Министерства культуры РФ, фонда «Кинопрайм» и Европейского фонда поддержки кино Eurimages, основан на реальных событиях, произошедших в Москве в 2012 году. Тогда в районе Гольяново освободили женщин, которые многие годы жили и работали в рабских условиях в одном из магазинов.

Роли в картине исполнят представители среднеазиатских стран, в основном непрофессиональные актеры. Главную героиню сыграла выпускница юрфака МГУ и ГИТИСа, актриса Зухара Сансызбай.

«Премьера дебютного фильма на Берлинале — это уже большой успех, я очень рад, что наше кино окажется в такой сильной программе, — прокомментировал Михаил Бородин. — Тем более, что "Панорама" для меня важна не только как для режиссера, но как и для зрителя — здесь собраны всегда самые актуальные работы».

В этом году в «Панораму» отобраны 29 фильмов, первые 13 из них были названы в декабре. Среди новых участников программы кaзaхстaнско-российский фильм режиссера Аскара Узабаева «Бақыт» («Счaстье») о бытовом насилии, а также картины из Бразилии, Германии, Кении, Израиля, Исландии, Испании, Италии, Мексики, Нигерии, Сербии, Франции и Чехии. Победитель программы «Панорама» будет определен по итогам зрительского голосования.

72-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет в традиционном формате с 10 по 16 февраля. Жюри возглавит американский сценарист, режиссер и продюсер М. Найт Шьямалан.

Фестиваль откроется мировой премьерой картины Франсуа Озона «Петер фон Кант» (Peter von Kant), которая будет участвовать в основной конкурсной программе.







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