Пермский хор Parma Voices выступит в ДК Рассвет

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14 января в московском пространстве ДК Рассвет состоится концерт хора Parma Voices, нового концертного коллектива Пермского театра оперы и балета.
Начало в 19:00, билеты (1000 рублей) — здесь.
Хор Parma Voices был создан год назад главным хормейстером Пермской оперы Евгением Воробьевым, который стал художественным руководителем коллектива.
Хор уже успел заявить о себе на Дягилевском фестивале и получить восторженные отклики прессы и слушателей, отмечают организаторы концерта в ДК Рассвет. В репертуаре Parma Voices произведения разных эпох от Возрождения до наших дней, в том числе хоровые произведения XX века и духовная музыка, в которой наиболее полно проявлена красота многоголосного пения. Хор ставит своей задачей знакомить слушателей с малоизвестными сочинениями, редко исполняемыми в России.
«Отбирая произведения, я просто внимательно вслушивался в то, как они сосуществуют друг с другом, — объясняет Евгений Воробьев. — Для меня первично ощущение звуковых масс, ритма их плотностей и краски». Московский концерт подытожит первый год жизни Parma Voices.
В программе концерта «Agnus Dei» Сэмюэла Барбера, «Attende Domine» Пьера Виллета, Духовный концерт Николая Сидельникова, «Introit» Карла Рютти, российскую премьеру которого хор представил этим летом на Дягилевском фестивале.
Концерт проводится в рамках совместного проекта продюсерского центра частной филармонии «Триумф» и Пермского академического театра оперы и балета
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