В Пермской опере создан новый хор

© Андрей Чунтомов

19 февраля в Пермском театре оперы и балета состоится концерт-презентация хора Parma Voices. Художественный руководитель нового коллектива — главный хормейстер театра Евгений Воробьев.

Об этом сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

В хоре Пермского театра оперы и балета занято сейчас около семидесяти артистов: это профессиональные певцы, которые могут охватить самый широкий круг спектаклей. Концертные выступления — самостоятельный жанр, требующий особых навыков и умений. В состав хора Parma Voices вошли участники театрального хора, наиболее предрасположенные к концертному творчеству, пояснили в пресс-службе.

Артисты нового коллектива по-прежнему будут участвовать в репертуарной работе театра, а также выступать в концертных программах в залах Перми и Пермского края, выезжать на гастроли по России и за ее пределами.

На концерте-презентации 19 февраля прозвучат произведения композиторов разных эпох и стран, от Феликса Мендельсона-Бартольди до Николая Сидельникова. Эта программа отразит некоторые грани репертуара, с которым планирует работать новый коллектив, и направленность его интересов в хоровой музыке.

Хор Parma Voices будет исполнять академическую музыку разного времени и разных стилистических направлений, обращаться к авангардным сочинениям современных композиторов и перформативным практикам.

В числе направлений, которые в первую очередь интересны коллективу, хоровая музыка XX века. Особое место в репертуаре Parma Voices будет занимать духовная музыка, в том числе произведения, которые исполняются незаслуженно редко и находятся за пределами хрестоматийного хорового репертуара. Коллектив будет обращаться к музыке ранних эпох, ставя перед собой задачи исторически информированного исполнения.

Евгений Воробьев, главный хормейстер Пермского театра оперы и балета, художественный руководитель хора Parma Voices:

«Музыкальная культура огромна и глубока. Нам прежде всего интересно работать с музыкой, которая существует за пределами небольшого корпуса часто исполняемых хоровых сочинений, канонизированных массовой культурой. Мы хотели бы представить музыку как пространство, которое не обременено трафаретными интерпретациями и не загнано в рамки жестких музыковедческих концепций. Для нас важно исполнять музыку без штампов, вне стереотипных трактовок. Мы стремимся дать слушателю возможность получить личный опыт ее восприятия, без посредника в виде масскультуры, — так, как будто он никогда с ней не сталкивался».







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