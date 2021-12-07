Фильм «Разжимая кулаки» вошел в оскаровский лонг-лист

© «Пионер»

Академия кинематографических искусств и наук США объявила лонг-лист претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный полнометражный игровой фильм». Среди них картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки».

Лонг-лист опубликован на сайте Американской киноакадемии.

В нем фильмы из 93 стран мира, в том числе «Память» (Memoria, Колумбия) Апичатпонга Вирасетакула, «Купе номер 6» (Hytti nro 6, Финляндия) Юхо Куосманена, «Титан» (Titane, Франция) Жюлии Дюкурно, «Я создан для тебя» (Ich bin dein Mensch, Германия) Марии Шрадер, «Герой» (Ghahreman, Иран) Асгара Фархади и «Рука Бога» (È stata la mano di Dio, Италия) Паоло Соррентино.

Фильм «Разжимая кулаки» в этом году получил Гран-при программы «Особый взгляд» — второй по значимости конкурсной программы Каннского фестиваля, а ученица Александра Сокурова Кира Коваленко стала первым режиссером из России, удостоенным этой награды.

Шорт-лист 94-го сезона премии «Оскар», в который будет отобрано 15 фильмов, объявят 21 декабря, список номинантов — 8 февраля. Церемония вручения состоится в Лос-Анджелесе 27 марта.







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