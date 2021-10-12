«Купе номер 6» выдвинули на «Оскар» от Финляндии

© Sony Pictures Productions and Releasing

В качестве кандидата от Финляндии на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» выбрана картина Юхо Куосманена «Купе номер 6» (Hytti no 6) совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финское объединение киноиндустрии Filmikamari.

Фильм «Купе номер 6» рассказывает о путешествии в конце 1990-х из Москвы в Мурманск финской студентки и российского шахтера.

Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов.

Премьера картины состоялась в июле 2021 года на 74-м Международном Каннском кинофестивале, по итогам которого она получила Гран-при, разделив его с «Героем» Асгара Фархади.

В российский прокат фильм Юхо Куосманена выходит 28 октября.







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