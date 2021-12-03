МХАТ имени Горького переименуют

Сегодня, 3 декабря, генеральный директор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман объявил, что театру будет возвращено историческое название – Художественный театр.

«Новое название театра будет старое: Художественный театр — МХАТ имени М. Горького», — приводит слова Владимира Кехмана ТАСС.

МХАТ был основан в 1898 году Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко под названием Художественно-общедоступный театр. С 1901 года театр назывался Московским Художественным театром (МХТ), с 1919 года — Московским Художественным академическим театром (МХАТ), с 1932 года — Московским Художественным академическим театром СССР имени М. Горького.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра: Московский Художественный академический театр имени М. Горького (МХАТ имени М. Горького) и Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова (первоначальное название — МХАТ имени А.П. Чехова, нынешнее название — МХТ имени А.П. Чехова).

Владимир Кехман был назначен гендиректорм МХАТ имени М. Горького в конце октября. Вскоре из театра уволился художественный руководитель Эдуард Бояков, занимавший эту должность с 2018 года.







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