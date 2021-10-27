Гендиректором МХАТ имени М. Горького назначен Владимир Кехман

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Художественный руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владими Кехман стал генеральным директором МХАТ имени М. Горького.
Об этом сегодня, 27 октября, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства культуры РФ, передает ТАСС.
«Кадровые изменения затронули и МХАТ им. М. Горького. Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом, он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский», — рассказали в пресс-службе.
На новом посту приоритетами работы Владимира Кехмана станут вопросы стабильного развития театра, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы.
«Благодаря накопленному опыту Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ имени М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», — отметили в пресс-службе.
В мае 2021 года Минкульт заключил контракт с Олегом Михайловым, который стал врио директора МХАТ имени М. Горького до окончания испытательного срока. Должность президента театра была сохранена за Татьяной Дорониной, а контракт с художественным руководителем театра Эдуардом Бояковым был продлен на пять лет.
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