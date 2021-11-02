Эдуард Бояков ушел из МХАТ имени Горького

© МХАТ им. М. Горького / Facebook

Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков уволился из театра.

«Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт», — сообщил Эдуард Бояков в своем фейсбуке 1 ноября.

«Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной», — уточнил он.

Продюсер и режиссер Эдуард Бояков стал художественным руководителем МХАТ имени М. Горького в конце 2018 года. Татьяна Доронина, которая занимала этот пост с 1987 года, была назначена на cпециально введенную должность президента театра и возглавила его художественный совет.

Летом 2019 года коллектив театра обратился с видеообращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть к руководству Татьяну Доронину, напоминает «Интерфакс». Проверка Министурства культуры РФ выявила в МХАТ имени М. Горького нарушения, для устранения которых были внесены изменения в устав театра. Согласно этим изменениям, руководство театром осуществляют директор и президент.

27 октября 2021 года новым директором МХАТ имени М. Горького назначили художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. В Министерстве культуры РФ пояснили, что приоритетами его работы на новом посту станут вопросы стабильного развития театра, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы.







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