Письмо деятелей культуры: Сохранить Международный Мемориал

Дневник его гусенка
Ретроспектива Алена Кавалье в Москве17 ноября 2021413
Британский драматург Том Стоппард, южноафриканский писатель Джон Максвелл Кутзее, российский композитор Леонид Десятников и десятки других деятелей культуры выступили с письмом в защиту общества «Мемориал»*.
COLTA.RU приводит письмо полностью:
СОХРАНИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕМОРИАЛ
В эти дни в России решается судьба общества Международный Мемориал, которое многие годы исследует историю о преступлениях и массовых нарушениях прав человека, совершенных тоталитарными режимами в прошлом. За это время собраны документы, письма, дневники, фотографии, позволяющие увидеть, как много людей погибло и пострадало в лагерях, как работала машина репрессий, а также извлекать уроки из произошедшего.
Скрывать от общественности историю тоталитарных репрессий в XX веке равносильно отрицанию Холокоста, которое признано преступлением в большинстве цивилизованных стран, в том числе, в России.
Сегодня Международным Мемориал подвергается беззаконным гонениям, его мероприятия срываются налетчиками, ему грозит закрытие через суд по надуманным основаниям.
Мы призываем российские власти и президента Российской федерации сохранить Международный Мемориал и не препятствовать его сотрудникам выполнять миссию, которая важна не только для граждан России, но и для всего человечества.
Стивен Фрай, актер, писатель
Том Стоппард, драматург
Джон Максвелл Кутзее, писатель
Гидон Кремер, музыкант
Этгар Керет, режиссер, писатель
Шенг Схейен, историк, писатель
Олег Басилашвили, актер
Леонид Десятников, композитор
Вениамин Смехов, артист
Дмитрий Муратов, журналист
Евгений Кисин, музыкант
Елена Коренева, актриса
Юрий Норштейн, режиссер
Леонид Парфёнов, журналист
Александр Котт, режиссер
Андрей Макаревич, музыкант
Владимир Познер, журналист
Полина Осетинская, музыкант
Олег Дорман, режиссер
Лев Рубинштейн, поэт
Наталья Тенякова, актриса
Иосиф Райхельгауз, режиссер
Андрей Макаревич, музыкант
Алексей Меринов, художник
Леонид Ярмольник, артист
Ольга Седакова, поэт
Алексей Уминский, священник
Чулпан Хаматова, актриса
Александр Гельман, драматург
Вероника Долина, музыкант
Яков Гордин, писатель, историк
Дарья Юрская, актриса
Андрей Плахов, кинокритик
Александр Архангельский, писатель
Виктор Шендерович, публицист, писатель
Александр Генис, журналист, писатель
Нина Катерли, писатель
Ольга Варшавер, переводчик
Мария Галина, переводчик
Мария Степанова, поэт
Алина Витухновская, писатель
Илья Кукулин, историк культуры
Мария Майофис, историк культуры
Нуне Барсегян, писатель
Ирина Стаф, переводчик
Дмитрий Бавильский, писатель
Лилия Газизова, поэт
Борис Соколов, историк, писатель
Татьяна Щербина, поэт
Николай Подосокорский, литературовед
Виктор Матизен, кинокритик
Владимир Сотников, писатель
Анна Берсенева, писатель
Татьяна Вольтская, поэт-иноагент
Леонид Бахнов, писатель
Алексей Моторов, писатель
Виктория Ивлева, фотограф
Татьяна Бонч, филолог, писатель
Андрей Збарский, редактор
Наталья Мавлевич, переводчик
Юлий Гуголев, поэт
Михаил Нисенбаум, писатель
Алексей Слаповский, писатель
Олег Лекманов, филолог, писатель
Лев Тимофеев, писатель
Сергей Гандлевский, писатель
Наталья Иванова, писатель
Николай Кононов, писатель
Виталий Диксон, писатель
Марк Гринберг, переводчик
Михаил Айзенберг, поэт
Геннадий Калашников, поэт
Марина Вишневецкая, писатель
Алексей Прокопьев, поэт, переводчик
Виктор Есипов, литературовед, поэт
Наталия Чепик, кинодраматург
Алла Шевелкина, журналист
Юлия Ауг, актриса
Елена Якович, режиссер, сценарист
Дмитрий Веденяпин, поэт
Сергей Яковлев, писатель
Галина Юзефович, литературный критик
Глеб Морев, филолог, историк литературы
Марат Гельман, куратор
Борис Филановский, композитор
Сергей Невский, композитор
* Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента
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