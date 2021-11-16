Объявлены победители Премии Анатолия Зверева

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15 ноября состоялась церемония объявления победителей Премии Анатолия Зверева (Zverev Art Prize).
Запись онлайн-трансляции церемонии доступна на YouTube-канале Музея AZ.
Как сообщают организаторы премии, победителем объявлен Евгений Музалевский, он награждается за работу «И прости наши долги, как и мы прощаем должникам нашим». Размер денежного приза победителю премии составляет 1 млн рублей.
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Второй приз (500 тысяч рублей) получают Сергей Прокофьев за проект «Фейерверк на болоте» и Эльдар Ганеев за проект «Частицы — Волны — Частицы», третий приз (240 тысяч рублей) — Дмитрий Каварга за объект «Каваргианское вещество», Александр Дашевский за проект «Автономия» и Диана Воуба за проект «Город-Алфавит».
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Обладателями приза зрительских симпатий по итогам голосования гостей выставки номинантов, которая проходит в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве, стали Валерий Гриковский (проект «Гибель богов 4.0») и Владимир Потапов (серия работ «Будут лучше нас»).
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Специальные денежные призы от партнера премии ПАО «Высочайший» получают Елизавета Плавинская (проект «Зверев — наш учитель»), Александр Морозов (скульптура «Волна»), Александр Кутовой (проект «Метамеханика: документация»), Екатерина Муравьева (проект «Network-Checking») и Егор Федоричев (проект «Немое зарево»).
Специальный приз жюри и денежный приз в размере 1 млн рублей присуждены Ираиде Юсуповой за оперу «Розовая мышь».
Общий призовой фонд Премии Анатолия Зверева составил 5 млн рублей.
Премия Анатолия Зверева учреждена к 90-летию художника Анатолия Зверева (1931–1986) создателями Музея AZ — генеральным директором Наталией Опалевой и арт-директором Полиной Лобачевской. Конкурс проводится для поддержки и популяризации современного искусства самого широкого спектра — от живописи и стрит-арта до арт-объектов и новых медиа.
В шорт-лист премии вошли 50 номинантов, отобранных экспертным советом из более 2000 заявок.
Победители были определены по итогам очного голосования членов жюри, в состав которого вошли ведущие деятели культуры, работающие в области современного искусства.
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