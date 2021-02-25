Музей AZ будет вручать международную премию

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Сегодня, 25 февраля, начинается прием заявок на соискание международной премии Zverev Art Prize, учрежденной Музеем AZ к 90-летию художника Анатолия Зверева (1931–1986). По итогам открытого конкурса премия будет присуждаться художникам, создающим работы, созвучные духу зверевского искусства.
Как сообщает пресс-служба Музея AZ, конкурс проводится для поддержки и популяризации современного искусства самого широкого спектра — от живописи и стрит-арта до арт-объектов и новых медиа.
Участие в конкурсе могут принять художники старше 18 лет из любой страны мира, работающие в любом направлении и ощущающие внутреннюю связь с искусством Анатолия Зверева. В качестве темы выбран эпиграф к автобиографии Анатолия Зверева — «Жизнь скована, искусство свободно».
К участию в конкурсе принимаются новые, не экспонировавшиеся ранее работы или проекты работ, созданные специально для премии. Заявку можно подать на сайте Музея AZ до 25 апреля.
Призовой фонд Zverev Art Prize:
Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте Zverev Art Prize.
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