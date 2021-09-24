Выставка номинантов Премии Анатолия Зверева пройдет на «Винзаводе»

Чувства людей, которые не были описаны искусством
Новый взгляд на квир-культуру Ленинграда 1930-х: в Венеции прошла премьера оперы Сергея Невского по исследованию Иры Ролдугиной24 сентября 2021282
С 19 октября по 21 ноября в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве будет проходить выставка номинантов Премии Анатолия Зверева (Zverev Art Prize).
Как сообщает пресс-служба Музея AZ, на выставке будут представлены 50 совершенно разных проектов современных художников: от живописных серий и экспериментальных видео до масштабных инсталляций и монументальных объектов.
Премия Анатолия Зверева учреждена к 90-летию художника Анатолия Зверева (1931–1986) создателями Музея AZ — генеральным директором Наталией Опалевой и арт-директором Полиной Лобачевской. Конкурс проводится для поддержки и популяризации современного искусства самого широкого спектра — от живописи и стрит-арта до арт-объектов и новых медиа.
В шорт-лист премии вошли 50 номинантов, отобранных экспертным советом из более 2000 заявок.
Победители будут определены по итогам очного голосования членов жюри, в состав которого войдут ведущие деятели культуры, работающие в области современного искусства. Каждый из трех победителей получит денежные призы:
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:54«ДК Рассвет» устраивает книжную ярмарку
16:15Второй фестиваль о мужчинах и маскулинности пройдет в Москве
15:22Третьяковка представит выставку Венецианова
14:37Выставка номинантов Премии Анатолия Зверева пройдет на «Винзаводе»
14:20Борис Юхананов поставил «Бесов» в Германии
13:06Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии объявил программу
12:17ГМИИ организует цикл лекций художниц о художницах
11:08Вручена первая премия Russian Art Focus Prize
23 сентября 2021
18:06Ярмарка Cosmoscow подвела итогиВсе новости
Новый взгляд на квир-культуру Ленинграда 1930-х: в Венеции прошла премьера оперы Сергея Невского по исследованию Иры Ролдугиной24 сентября 2021282
Cпециальный проект Уральской индустриальной биеннале в Тюмени и Тобольске23 сентября 20211259
Вечерние мистерии в осеннем Эрмитаже: идеальный баланс интеллектуального и чувственного опыта23 сентября 20211583
Сценарист «Тесноты» и «Разжимая кулаки» — о бессловесной чувственности героев этих фильмов23 сентября 20211659
Триумф Генделя в Московской филармонии22 сентября 20212001
Мария Нестеренко беседует с Малин Кивелей22 сентября 20212094
Анастасия Семенович о том, почему выборы — это бесполезная игрушка и что нет никакого «мы» — ни с одной из сторон22 сентября 20212015
«Самое Большое Простое Число» выпустило музыкальную сказку для детей и взрослых по произведению Павла Пепперштейна «Потерянное зеркальце»22 сентября 20212825
Что смотреть на Dance Open — 2021: гид COLTA.RU21 сентября 20212594
Александр Чанцев о книге Вольфрама Айленбергера «Время магов»21 сентября 20212640
Как прошла ярмарка современного искусства viennacontemporary в условиях ограничений — ковидных, финансовых и политических. Ольге Мамаевой рассказывает ее владелец Дмитрий Аксенов21 сентября 20212285
Почему важно сохранить гостиницу Чирчикстроя21 сентября 20212734