Выставка номинантов Премии Анатолия Зверева пройдет на «Винзаводе»

С 19 октября по 21 ноября в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве будет проходить выставка номинантов Премии Анатолия Зверева (Zverev Art Prize).

Как сообщает пресс-служба Музея AZ, на выставке будут представлены 50 совершенно разных проектов современных художников: от живописных серий и экспериментальных видео до масштабных инсталляций и монументальных объектов.

Премия Анатолия Зверева учреждена к 90-летию художника Анатолия Зверева (1931–1986) создателями Музея AZ — генеральным директором Наталией Опалевой и арт-директором Полиной Лобачевской. Конкурс проводится для поддержки и популяризации современного искусства самого широкого спектра — от живописи и стрит-арта до арт-объектов и новых медиа.

В шорт-лист премии вошли 50 номинантов, отобранных экспертным советом из более 2000 заявок.

Победители будут определены по итогам очного голосования членов жюри, в состав которого войдут ведущие деятели культуры, работающие в области современного искусства. Каждый из трех победителей получит денежные призы:

I место — 1 000 000 рублей

II место — 500 000 рублей

III место — 250 000 рублей





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