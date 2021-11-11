Фильм «Купе номер 6» номинирован на премию Европейской киноакадемии

© Sony Pictures Productions and Releasing

9 ноября Европейская киноакадемия объявила номинантов 34-го сезона своей ежегодной премии. Среди них фильм Юхо Куосманена «Купе номер 6» совместного производства Финляндии, России, Эстонии и Германии.

Список номинантов опубликован на сайте Европейской киноакадемии.

Фильм «Купе номер 6», который в этом году был удостоен Гран-при Каннского фестиваля и выдвинут на «Оскар» от Финляндии, получил номинации на премию Европейской киноакадемии в категориях «Европейский фильм», «Европейская актриса» (Сейди Хаарла) и «Европейский актер» (Юрий Борисов).

На звание лучшего европейского фильма претендуют еще четыре картины, в том числе «Рука Бога» (È stata la mano di Dio, Италия) Паоло Соррентино и «Титан» (Titane, Франция-Бельгия) Жюлии Дюкурно, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля.

В категории документального кино номинирован фильм Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст» (Украина-Нидерланды), недавно победивший на петербургском фестивале «Послание к человеку».

В числе объявленных ранее номинантов «Китобой» (Россия-Польша-Бельгия) Филиппа Юрьева, «Начало» (Au commencement, Франция-Грузия) Деи Кулумбегашвили и «Агнец» (Dýrið, Исландия-Швеция-Польша) Вальдимара Йоханнссона (категория «Европейское открытие — приз ФИПРЕССИ»), а также «Дядя Тудор» (Nanu Tudor, Бельгия-Португалия-Венгрия-Молдавия) Ольги Лукомниковой (категория «Европейский короткометражный фильм»).

Победители во всех категориях будут определены по итогам голосования более 4100 членов Европейской киноакадемии. Церемония вручения премии состоится 11 декабря в Берлине.







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