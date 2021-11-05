Фильм Лозницы «Бабий Яр. Контекст» победил на фестивале «Послание к человеку»

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В Петербурге завершился 31-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку». Гран-при «Золотой кентавр» за лучший фильм получила документальная картина режиссера Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст» (Украина-Нидерланды, 2021).
Программный директор фестиваля Алексей Медведев назвал «Бабий Яр. Контекст» мастерским произведением, отметив профессионализм Сергея Лозницы в работе «со звуком, с изображением, с монтажом, с хроникой».
«То, какую хронику он находит, как он ее монтирует, — прокомментировал Алексей Медведев. — Он делает это так, как никто больше в мире не делает. Поэтому мне кажется, что эта награда — Гран-при — это не столько дань этой трагической теме или масштабу этого фильма, сколько правильным образом отмеченное профессиональное мастерство».
Другие призы международного конкурса кинофестиваля «Послание к человеку» получили:
Приз «Кентавр» за лучший полнометражный документальный фильм —
«Укрощение сада» (Швейцария-Грузия-Германия, 2021), реж. Саломе Яши
Приз «Кентавр» за лучший короткометражный документальный фильм —
«Три песни для Беназир» (Афганистан, 2021), реж. Элизабет Мирзаи, Гулистан Мирзаи
Приз «Кентавр» за лучший короткометражный игровой фильм —
«Почти весна» (Россия), реж. Настя Коркия
Приз «Кентавр» за лучший анимационный фильм —
«Жизнь-паскуда» (Россия, 2021), реж. Варя Яковлева
Приз «Кентавр» за лучший дебют —
«После комнаты» (Великобритания, 2020), реж. Наоми Пасифик
Специального упоминания жюри удостоены фильмы «О времени» (Польша-Япония, 2021) Збигнева Чаплы и «Мегамолл» (Швейцария, 2020) Алине Шох.
Лучшим фильмом национального конкурса документальных фильмов признаны «Клетки» (2021) Дмитрия Лукьянова.
Призы международного конкурса экспериментальных фильмов In Silico присуждены картинам «А потом они зажгли море» (Катар, 2021) Маджида Аль-Ремайхи и «Метеор» (Россия, 2020) Ани Цирлиной.
Полностью список победителей 31-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку» опубликован на его сайте.
В этом году на отборочный тур фестиваля было прислано 2629 заявок из ста стран, в конкурс вошли 76 фильмов. Из-за пандемии часть программы была показана в онлайн-формате.
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