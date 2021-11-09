«Бок о бок — 2021» пройдет в онлайн-формате

Кадр из фильма «Картофелинка мечтает об Америке» © «Бок о бок»

Более тридцати фильмов из разных стран будут показаны с 11 по 25 ноября на 14-м ежегодном ЛГБТ-кинофестивале «Бок о бок». В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки фестиваль полностью проводится в онлайн-формате. Основные темы фестиваля — бодипозитив, арт-активизм и эмиграция ЛГБТ-людей.

На «Бок о бок — 2021» будут представлены 33 игровых, документальных, анимационных и короткометражных фильма из России, Франции, Бельгии, Филиппин, Канады, Германии, Эстонии, США и других стран, призеры и номинанты различных кинопремий. Все фильмы переводятся и субтитруются специально для фестиваля «Бок о бок».

В конкурсной программе «Сделано в России» примут участие российские короткометражные фильмы на ЛГБТ-темы, в том числе «Фанаты» Севы Галкина о скандальной истории геев-гомофобов, «Никогда никому об этом не рассказывай» Катерины Седляровой, раскрывающий интерсекс-тематику, «Здравствуй, я» Анастасии Шалая о жизни трансгендерных людей.

Топ игровых фильмов: «Жар-птица» о любовном треугольнике в советской армии, «Картофелинка мечтает об Америке» — биографическая история с элементами гротеска, «Метаморфозы» — филиппинская медитативная лента об интерсекс-подростке и его семье.

В разделе документальных фильмов будут представлены такие картины, как «Войнарович» — о легендарном художнике и активисте Дэвиде Войнаровиче, бодипозитивный фильм «Полный комплект», раскрывающий историю поиска гармонии со своим телом, «Радужные линии» об истории квир-комиксов и другие.

Также в программе дискуссии и встречи с создателями фильмов. Среди тем дискуссий бодипозитив, видимость интерсекс-людей, репрезентация квир-тем в медиа.

Все фильмы фестиваля в дни его проведения можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре с доступом из любой точки России, а к дискуссиям и встречам с создателями фильмов можно будет присоединиться в прямом эфире на YouTube-канале и в социальных сетях фестиваля («ВКонтакте», Facebook).

Зарегистрироваться, посмотреть полное расписание и список участников можно на сайте фестиваля. Также во время онлайн-трансляций «БОБ TV» состоится презентация новой книги «How Much Queer Work» («Столько квирной работы!») — антологии квир-комиксов Элисон Бекдел, Дженнифер Кэмпер, Джастина Холла, Виктории Ломаско, Ромы Хека и других. Теме квир-комиксов как жанру будет посвящена отдельная дискуссия.







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