Присуждена литературная премия Пушкинского дома

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28 октября, в Лондоне объявлен лауреат девятого сезона премии Pushkin House Russian Book Prize. Премия присуждена британскому историку и политологу, профессору Оксфордского университета Арчи Брауну за книгу «Человеческий фактор: Горбачев, Рейган, Тэтчер и конец холодной войны» (The Human Factor: Gorbachev, Reagan and Thatcher and the end of the Cold War).
Об этом сообщает сайт Пушкинского дома.
«В своей книге Браун анализирует роль политических лидеров в завершении холодной войны и показывает, почему неверна распространенная точка зрения, что признать поражение в этой войне Советский Союз вынудила экономическая и военная мощь Запада», — говорится в сообщении.
Помимо «Человеческого фактора» в шорт-лист Pushkin House Russian Book Prize были отобраны книги «Люди Путина» (Putin’s People) Кэтрин Белтон, «Поздний сталинизм» (Late Stalinism) Евгения Добренко, «Заговор Локкарта» (The Lockhart Plot) Джонатана Шнира, «Жизнь Льва Толстого» (Leo Tolstoy) Андрея Зорина и «Москва монументальная» (Moscow Monumental) Кэтрин Зубович.
Лауреата выбрало жюри, в состав которого в девятом сезоне премии входили политолог Фиона Хилл (председатель жюри), театральный режиссер Деклан Доннеллан, журналист и писатель, лауреат Pushkin House Russian Book Prize 2020 Сергей Медведев, государственный и политический деятель, бывший министр обороны Великобритании и генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон и поэт, писатель и эссеист, главный редактор COLTA.RU Мария Степанова.
Независимый центр русской культуры в Лондоне Пушкинский дом с 2013 года ежегодно присуждает премию Pushkin House Russian Book Prize за лучшую книгу о России на английском языке в жанре нон-фикшн.
Цель премии — содействовать пониманию России и русскоговорящего мира и поддержать интеллектуальные дебаты в этой области. Премия присуждается авторам книг, написанных по-английски, но также рассматриваются и переводы с других языков, включая русский.
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