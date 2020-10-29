Литературная премия Пушкинского дома присуждена Сергею Медведеву

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Сегодня, 29 октября, в Лондоне объявлен лауреат восьмого сезона премии Puskin House Russian Book Prize. Премия присуждена российскому политологу Сергею Медведеву за сборник эссе «Возвращение русского Левиафана» (The Return of the Russian Leviathan).
Как сообщает пресс-служба Пушкинского дома, Сергей Медведев стал первым автором из России, награжденным премией. Лауреат получит денежный приз в размере 10 тысяч фунтов.
На английский язык книгу «Возвращение русского Левиафана» перевел Стивен Диэл, перевод вышел в Великобритании в декабре 2019 года.
«Сергей Медведев — не только первоклассный исследователь и мыслитель, но и талантливый писатель. Если вы ищете книгу, которая помогла бы вам понять сегодняшнюю Россию и ее правителей, мы рекомендуем вам это произведение», — прокомментировал председатель жюри премии, профессор украинской истории в Гарвардском университете, двукратный лауреат премии Пушкинского дома Сергей Плохий.
В состав жюри Pushkin House Russian Book Prize 2020 также входили преподаватель журналистики в парижской Школе политических наук (Sciences Po), бывшая корреспондент The Washington Post и The New Yourk Times в Москве Селестин Болен, декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Сафронова и научный сотрудник Королевского колледжа в Лондоне, бывший посол ЕС в России и директор Агентства ООН по палестинским беженцам Ричард Райт.
Помимо «Возвращения русского Левиафана» в шорт-листе премии были представлены книги «Сталинский писатель: жизнь Михаила Шолохова» Брайана Бека, «Пособие по выживанию: Чернобыльский путеводитель в будущее» Кейт Браун, «Блуждающее побережье: Экологическая история Берингова пролива» Батшебы Демут, «Безупречный шпион: Рихард Зорге, главный агент Сталина» Оуэна Мэтьюза и «Порожденье тьмы: "Иван Грозный" Эйзенштейна в сталинской России» Джоан Нойбергер.
Независимый центр русской культуры в Лондоне Пушкинский дом с 2013 года ежегодно присуждает премию Pushkin House Russian Book Prize за лучшую книгу о России на английском языке в жанре нон-фикшн.
Цель премии — содействовать пониманию России и русскоговорящего мира и поддержать интеллектуальные дебаты в этой области. Премия присуждается авторам книг, написанных по-английски, но также рассматриваются и переводы с других языков, включая русский.
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