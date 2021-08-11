Объявлен шорт-лист Pushkin House Russian Book Prize

10 августа независимый центр русской культуры в Лондоне Pushkin House (Пушкинский дом) опубликовал короткий список своей ежегодной премии Pushkin House Russian Book Prize.

Список Pushkin House Russian Book Prize 2021 приводится на сайте Пушкинского дома:

Кэтрин Белтон — «Люди Путина» (Putin’s People)

Арчи Браун — «Человеческий фактор» (The Human Factor)

Евгений Добренко — «Поздний сталинизм» (Late Stalinism)

Джонатан Шнеер — «Заговор Локкарта» (The Lockhart Plot)

Андрей Зорин — «Жизнь Льва Толстого» (Leo Tolstoy)

Кэтрин Зубович — «Москва монументальная» (Moscow Monumental)



Эти шесть произведений были выбраны жюри во главе с политологом Фионой Хилл из числа книг, впервые изданных на английском языке в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

В состав жюри премии в этом году также входят театральный режиссер Деклан Доннеллан, журналист и писатель, лауреат Pushkin House Russian Book Prize 2020 Сергей Медведев, государственный и политический деятель, бывший министр обороны Великобритании и генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон и поэт, писатель и эссеист, главный редактор COLTA.RU Мария Степанова.

Обладатель премии Pushkin House Russian Book Prize 2021 будет объявлен в конце октября.

Независимый центр русской культуры в Лондоне Пушкинский дом с 2013 года ежегодно присуждает премию Pushkin House Russian Book Prize за лучшую книгу о России на английском языке в жанре нон-фикшн. Лауреат получает денежный приз в размере 10 тысяч фунтов.

Цель премии — содействовать пониманию России и русскоговорящего мира и поддержать интеллектуальные дебаты в этой области. Премия присуждается авторам книг, написанных по-английски, но также рассматриваются и переводы с других языков, включая русский.







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