Фестиваль shnit переходит в онлайн-формат

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С 28 по 31 октября Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival пройдет в онлайн-формате.
Как сообщают организаторы фестиваля, в связи с указом мэра Москвы о запрете проведения массовых мероприятий 27 октября они были вынуждены прекратить показы в кинотеатрах, но открыли всю программу международного конкурса для онлайн-просмотра на Festhome TV.
На языке оригинала с русскими субтитрами доступна вся программа международного конкурса, включая подборку комедий COMEDY shnit и впервые показанный блок экспериментального короткого метра EXPERIMENTS shnit.
В программе «Фанаты» Севы Галкина, «Конец страданий (Предложение)» Жаклин Ленцу, «Вадим на прогулке» Саши Свирского, абсурдистская испанская кукольная анимация «Последний матадор» в сопровождении классического романса Петра Лещенко «Барселона», номинированная на «Оскар» трагикомедия с Оскаром Айзеком «Комната писем», номинированный на «Сезар» сайфай под музыку Лигети «Атомное приключение» и многое другое.
Для онлайн-просмотра также будет доступны тематические программы, которые не были запланированы для показов в Москве: хорроры SCARY shnit, анимация shnit ANIMATES, документальные фильмы shnit DOCUMENTS, романтический блок LOVE shnit и эротические короткометражки PEEPING shnit. Фильмы этих программ можно будет смотреть только на языке оригинала с английскими субтитрами.
Кроме того, в онлайн из Музея современного искусства «Гараж» перенесен мастер-класс главы Европейского питчинга короткого метра и члена жюри национального конкурса shnit Made in Russia Жюли Марне. 29 октября она расскажет о том, как попасть на European Short Pitch.
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