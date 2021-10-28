Moscow FemFest пройдет в онлайн-формате

© Goethe-Institut

13 и 14 ноября состоится 5-й фестиваль гендерной грамотности, свободы выбора и достоинства людей Moscow FemFest. Из-за пандемии коронавируса организаторы решили проводить фестиваль в онлайн-формате.

В программе 18 часов дискуссий, дебатов и перформансов в прямом эфире. В первый день планируется подвести главные итоги российской и мировой гендерной повестки в 2021 году и обсудить острые социальные вопросы. Второй день будет посвящен экономической безопасности женщин.

По словам организаторов фестиваля Ирины Изотовой и Лолы Тагаевой, он задуман как гендерное ток-шоу для всей страны. Все дискуссии и выступления будут транслироваться в прямом эфире — это значит, что принять участие в фестивале, смотря и задавая вопросы спикерам, смогут все желающие независимо от того, где они находятся

Среди зарубежных спикеров фестиваля управляющий директор Women's Forum for the Economy & Society Кьяра Корацца, генеральный секретарь ассоциации Italy-ASEAN Алессия Моска, иранская правозащитница Суссан Тамасеби и венская градостроительница Ева Кайл.

С российской стороны в фестивале примут участие экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина, общественный деятель Алена Попова, директор Национального центра по предотвращению насилия «Анна» Марина Писклакова-Паркер, журналист Кирилл Мартынов, психолог Зара Арутюнян, журналистка Залина Маршенкулова, а также многие другие ведущие эксперты в области гендерных проблем и гендерного просвещения.

«Главной целью первого "Фемфеста" пять лет назад было поговорить про феминизм и гендерные вопросы конструктивно, отделив зерна пользы от плевел предубеждений. С самого начала нам было важно делать фестиваль народным и создавать пространство для диалога, где представительницы науки, активизма, бизнеса и государства, а также широкая аудитория могли бы встретиться, чтобы вместе озвучить проблемы и подумать, как их решить. В прошлом году Moscow FemFest стал международным. А в этом, кроме европейских, мы активно привлекаем спикерок из регионов России и бывшего СНГ», — говорит основательница и программный директор фестиваля Ирина Изотова.

В 2021 году фестивалю исполняется пять лет. В честь юбилея организаторы запускают премию Moscow FemFest Award с целью отметить лучшие проекты и инициативы в сфере гендерного просвещения и помощи женщинам в России.

В независимое жюри премии войдут правозащитницы, журналистки и общественные деятельницы. Они выберут победительниц в трех номинациях:

Просветительский проект года

Помогающий проект года

Человек года. Номинация имени Татьяны Никоновой



Основные темы фестиваля:

Как выйти из цикла насилия?

Мизогиния: в чем ее корни и как она проявляется сегодня?

Восприятие тела и лукизм: роль социальных медиа

Декрет и отпуск по уходу за ребенком

Неоплачиваемый домашний труд, неравенство зарплат

Как справиться с выгоранием

Гендерные проблемы в архитектуре и урбанистике

Женщины в традиционно мужских отраслях

Важен ли пол в лидерстве?



Чтобы принять участие в фестивале, можно подписаться на телеграм-сообщество Moscow FemFest (расписание и пуши трансляций, возможность задавать вопросы спикерам и организаторам) или пройти регистрацию и получить ссылку на трансляцию на электронную почту в день проведения фестиваля.

В параллельной программе Moscow FemFest 2021 2 ноября состоится онлайн-запись подкаста «Покалигарим» на тему «Женщины в киноиндустрии Германии и России: права, возможности, перспективы». Это одно из событий виртуального фестиваля «Германия-экспресс» в рамках Года Германии в России 2020/21.

Начало в 20:00, регистрация — здесь.

В прямом эфире ведущие подкаста Ксения Реутова, Ира Посредникова и Маша Бунеева поговорят с экспертками из двух стран о гендерном балансе в киноиндустрии, о дискриминации и попытках бороться с ней, о репрезентации женщин в немецких и российских фильмах и сериалах, о влиянии движения #MeToo на кинематограф Германии и России. Кроме того, гостьи эфира расскажут о деятельности немецкой общественной организации ProQuote Film, которая существует с 2014 года и активно борется за увеличение доли женщин во всех сферах кинопроизводства.

Завершит Moscow FemFest показ документального фильма «Женщина» (Woman) режиссеров Анастасии Миковой и Яна Артюс-Бертрана. Этот всемирный проект собрал рассказы 2000 женщин из 50 стран мира. Героини проекта делятся историями на темы материнства, образования, брака и финансовой независимости, насилия, дискриминации, сексуальности, показывая разнообразие женских историй и опытов.

Показ пройдет при поддержке Центра документального кино. В связи с антиковидными ограничениями дата и время показа будут объявлены позднее.

Генеральный партнер Moscow FemFest — Представительство Евросоюза в России, постоянный друг и партнер фестиваля — Фонд имени Генриха Белля в Москве







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