«Москино» устраивает онлайн-показы в нерабочие дни

Ален Делон в фильме Жоржа Лотнера «Смерть негодяя» (1977). Тематический блок «Фильмы, которые вы могли пропустить» © «Москино»

С 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочие дни. На этот период сеть «Москино», кинотеатры которой приостанавливают работу, подготовила специальную подброку фильмов для онлайн-просмотра – «Москино дома».

Кураторы и ведущие киноклубов, киноведы, друзья «Москино» подготовили серию рекомендаций, для удобства объединенных в тематические блоки на сайте «Москино».

Создатель и ведущий киноклуба «Киногостиная» Александр Колбовский собрал самые оригинальные документальные фильмы со всего мира, шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», куратор киноклуба «Энциклопедия анимации» Сергей Капков — незаслуженно забытые отечественные мультфильмы, кинокритик ТАСС Тамара Ходова — картины женщин-режиссеров, а эксперт по жанровому кино Настасья Горбачевская — фильмы ужасов к наступающему Хэллоуину.

Кроме того, для онлайн-просмотра подготовлены авторские подборки сайта Cinemaholics, кинокритиков Дмитрия Карпюка и Владимира Лященко, «Фильмы для души», «Хорошее советское кино», «Фильмы участники Каннского кинофестиваля», «Энциклопедия анимации», «Нон-фикшн клуб» и другие тематические блоки.







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