Николай Эппле прочитает онлайн-лекцию об исторической памяти

Белая, черная и красная животная магия
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Сегодня, 27 октября, на платформе Zoom пройдет лекция Николая Эппле «Что такое память о "трудном прошлом" и почему об этом все говорят?», которую организует фонд «Либеральная миссия».
Начало в 19:00, регистрация — здесь. Лекция будет транслироваться на YouTube-канале фонда «Либеральная миссия».
В последние годы тема памяти о трагических эпизодах национальной истории, как правило, не объединяющих, а разъединяющих нацию, обсуждается все шире и шире.
В своей лекции Николай Эппле будет говорить о том, что такое феномен «трудного прошлого», как в разных странах справляются и не справляются с ним и в чем особенности «трудного прошлого» в России.
Николай Эппле — историк, автор книги «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах», которая в 2021 году получила публицистическую премию «ЛибМиссия».
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