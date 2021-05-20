Объявлены лауреаты премии «ЛибМиссия»

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Сегодня, 20 мая, в Москве были выбраны лауреаты шестого сезона публицистической премии «ЛибМиссия», присуждаемой за лучшие книги и публикации прошедшего года о текущем общественно-политическом процессе.
Об этом сообщает сайт премии «ЛибМиссия». В номинации «Аналитика» лауреатом стал Николай Эппле, он награждается за подробный, объективный и граждански ответственный анализ проблем исторической памяти в политической повестке России и других государств, представленный в книге «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах» (издательство «НЛО»).
В номинации «Публицистика» премия присуждена журналистке Елене Костюченко за цикл статей в «Новой газете» с формулировкой «За журналистское мастерство и последовательное отстаивание человеческого достоинства перед лицом политического, бюрократического, социального произвола».
Кроме того, в номинации «Аналитика» специального упоминания жюри удостоены доклад Николая Бобринского и Станислава Дмитриевского «Между местью и забвением: концепция переходного правосудия для России» (Институт права и публичной политики) за постановку принципиально новой и общественно важной проблемы «переходного правосудия», фокусирующей внимание общества на исторической перспективе восстановления справедливости и преодоления системной безнаказанности авторитарного правоприменения, а также книга Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» (Individuum) за мастерство работы с «прямой речью» казанских пацанов и уникальную интонацию включенного исследователя.
В номинации «Публицистика» жюри отметило бесстрашие и профессионализм в расследовательской журналистике Романа Анина, Ирины Долининой, Алеси Мароховской, Романа Шлейнова и Екатерины Арениной, и в особенности — серию публикаций в «Важных историях», вскрывающих коррумпированность и бесчеловечность правоохранительной и правоприменительной системы, превращающейся в свою противоположность.
Лауреаты премии получат денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 16 июня в Москве.
Премия «ЛибМиссия» учреждена фондом «Либеральная миссия» в 2016 году с целью привлечь внимание общества к ученым, популяризаторам, публицистам, которые своими трудами вносят вклад в аналитические исследования и просвещение россиян и систематически проясняют текущую ситуацию в России и в мире.
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