Московский международный фестиваль архивных фильмов перенесли из-за пандемии

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Сегодня, 26 октября, стало известно, что из-за новых ограничений, которые вводятся в Москве в связи с пандемией, изменены даты проведения Московского международного фестиваля архивных фильмов.
«В связи с указом Мэра Москвы о запрете проведения массовых мероприятий и закрытии кинотеатров с 28 октября по 7 ноября показы I Московского международного фестиваля архивных фильмов пройдут с 15 по 28 ноября. Обновленное расписание будет доступно в ближайшее время. Деньги за купленные ранее билеты будут автоматически возвращены на платежные карты», — цитирует ТАСС сообщение организаторов фестиваля.
Площадками Первого Московского международного фестиваля архивных фильмов — преемника фестиваля «Белые Столбы», который с 1997 года проводил Госфильмофонд России, — станут кинотеатры «Иллюзион», «Москино Космос» и «Художественный», Центр документального кино (ЦДК) и Музей современного искусства «Гараж».
В программе фестиваля ретроспективы, показы культовых отечественных и зарубежных фильмов и архивных находок — картин, прошедших реставрацию, восстановление или считавшихся до недавнего времени утраченными.
Помимо кинопоказов организаторы фестиваля готовят большую публичную программу: лекции и дискуссии с киноведами, реставраторами, режиссерами и кураторами зарубежных архивов.
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