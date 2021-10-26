Московский международный фестиваль архивных фильмов перенесли из-за пандемии

Сегодня, 26 октября, стало известно, что из-за новых ограничений, которые вводятся в Москве в связи с пандемией, изменены даты проведения Московского международного фестиваля архивных фильмов.

«В связи с указом Мэра Москвы о запрете проведения массовых мероприятий и закрытии кинотеатров с 28 октября по 7 ноября показы I Московского международного фестиваля архивных фильмов пройдут с 15 по 28 ноября. Обновленное расписание будет доступно в ближайшее время. Деньги за купленные ранее билеты будут автоматически возвращены на платежные карты», — цитирует ТАСС сообщение организаторов фестиваля.

Площадками Первого Московского международного фестиваля архивных фильмов — преемника фестиваля «Белые Столбы», который с 1997 года проводил Госфильмофонд России, — станут кинотеатры «Иллюзион», «Москино Космос» и «Художественный», Центр документального кино (ЦДК) и Музей современного искусства «Гараж».

В программе фестиваля ретроспективы, показы культовых отечественных и зарубежных фильмов и архивных находок — картин, прошедших реставрацию, восстановление или считавшихся до недавнего времени утраченными.

Помимо кинопоказов организаторы фестиваля готовят большую публичную программу: лекции и дискуссии с киноведами, реставраторами, режиссерами и кураторами зарубежных архивов.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU