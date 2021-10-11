Историческая сцена БДТ откроется после ремонта спектаклем Андрея Могучего

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11 ноября спектаклем Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» откроется для зрителей историческая сцена Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, которая была закрыта весной в связи с проведением ремонтных работ.
Премьера спектакля Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» состоялась в феврале 2021 года. Как сообщает пресс-служба БДТ, продажа билетов на этот спектакль и все спектакли ноябрьского репертуара начнется 12 октября в 14:00 на сайте театра.
C апреля 2021 года историческое здание на Фонтанке, 65 было закрыто для проведения гидроизоляционных работ в трюме Основной сцены. Заказчиком работ выступило Министерство культуры РФ, подрядчик — АО «Ренессанс-Реставрация».
Во время ремонта артисты БДТ продолжали играть спектакли на Второй сцене (Каменноостровский театр) и на сценах других театров Петербурга — Александринского театра, МДТ — Театра Европы, Театра-фестиваля «Балтийский дом» и ТЮЗа имени А.А. Брянцева. Новый, 104-й сезон БДТ открылся гастролями в Москве (13 сентября — 24 октября).
Андрей Могучий, художественный руководитель БДТ, режиссер:
«Мы в очередной раз возвращаемся домой. Надеюсь, что в этот раз сюрпризов не будет. Прежде всего хочу поблагодарить Министерство культуры РФ, лично Любимову Ольгу Борисовну и, конечно, строителей. Сейчас в БДТ идет заключительная стадия пуско-наладочных работ, монтажа сцены и театрального и инженерного оборудования. Наблюдая за ходом работ могу сказать, что на этот раз все четко и быстро. Поэтому мы уверены, что в ноябре БДТ откроется. Спасибо всем, кто приютил нас во время ремонта — Александринка, МДТ, "Балтийский дом", ТЮЗ имени Брянцева, Современник, МХТ Чехова, Пушкинский театр, РАМТ, Театр Моссовета, "Гоголь-центр".
Дорогие зрители! В последние полтора года мы убедились в том, что ни эпидемия, ни ремонт не могут остановить художественное движение театра, не могут разрушить главное — нашу с вами любовь.
Театр ждет вас! Приходите!»
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