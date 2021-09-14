В Уральской индустриальной биеннале примут участие художники из 23 стран

Мехтап Байду. Камни желаний. 2021. Инсталляция и перформанс © Mehtap Baydu

Сегодня, 14 сентября, организаторы 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства объявили список художников основного проекта, в него вошли 52 автора и коллектива из 23 стран мира.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице биеннале в соцсети «ВКонтакте».

Со 2 октября по 5 декабря на разных площадках в Екатеринбурге и других городах Урала будут представлены 75 работ, в том числе 24 новые — их специально для биеннале создадут художники из Албании, Болгарии, Бразилии, Гватемалы, Германии, Новой Зеландии, России, Румынии, Таиланда и Турции.

Тема 6-й Уральской индустриальной биеннале — «Время обнимать и уклоняться от объятий». Впервые в истории биеннале основной проект ведет кураторская группа, в нее входят кураторы Чала Илэке, Аднан Йылдыз и архитектор Ассаф Киммель.

Главными площадками биеннале станут цех автоматизированного механообрабатывающего производства Уральского оптико-механического завода, Екатеринбургский государственный цирк, бывший кинотеатр «Салют» и Главпочтамт. Публичная программа откроется в «Салюте» 16 сентября и будет проходить в Екатеринбурге до 5 декабря.

Подробнее узнать о программе 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства можно на ее официальном сайте.







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