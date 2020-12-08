Объявлены кураторы 6-й Уральской биеннале

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Сегодня, 8 декабря, 6-я Уральская индустриальная биеннале объявила кураторов Основного проекта, арт-резиденций и публичной программы.
Об этом сообщает пресс-служба биеннале. Разработкой программы Основного проекта займется выбранная экспертным советом биеннале команда из Берлина. Впервые в истории биеннале Основной проект ведет кураторская группа, в нее входят кураторы Чала Илэке, Аднан Йылдыз и архитектор Ассаф Киммель.
Чала Илэке и Аднан Йылдыз в настоящее время совместно возглавляют Кунстхалле Баден-Баден. Кроме того, Чала Илэке курировала несколько Берлинских осенних салонов в последние годы, театр Максима Горького (Берлин) и различные галерейные выставки в Германии.
Аднан Йылдыз был художественным директором Kuenstlerhaus (Штутгарт, 2011–2014), директором Art Space (Новая Зеландия, 2015–2017), курировал программу «Dialogues» Лондонской художественной ярмарки (2017–2018).
Ассаф Киммель работает в бюро Substance & Inhalt. На его счету — архитектурные проекты для модного дома Balenciaga, Музея современного искусства во Франкфурте, работа в нью-йоркском бюро OMA Рема Колхаса.
«Наша концептуальная заявка основана на простой идее соединения наших рук с нашими глазами на социально дистанцированной планете, соединенной цифровыми средствами. Мы чувствуем необходимость переосмыслить то, каким образом мы касаемся, общаемся через прикосновение и трансформируемся через прикосновение», — объясняют кураторы свое видение темы.
Публичная программа биеннале соединяет профессиональное и просветительское направления, которые курируют Дмитрий Безуглов, Дарья Маликова и Валентина Ануфриева, куратором программы арт-резиденций станет Владимир Селезнев, а архива — Елизавета Южакова.
6-я Уральская индустриальная биеннале пройдет осенью 2021 года в Екатеринбурге и городах Уральского региона под заглавной темой «Время обнимать и уклоняться от объятий». Тема представляет собой измененную цитату из Екклесиаста. Предметом осмысления станут касание, право на прикосновение, границы тела и нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях.
С 8 декабря по 15 января биеннале проводит open call на участие в портфолио-ревю с кураторами основного проекта. Подать анкету на участие могут российские художники и авторы независимо от места проживания. Портфолио-ревю отобранных кураторами проектов состоится в январе. Оно начнется в онлайн-формате и, в зависимости от эпидемиологической
ситуации, продолжится уже офлайн в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
В 2020 году биеннале отметила десятилетний юбилей, совпавший с глобальными изменениями в функционировании культурных институций в эпоху пандемии. Всё это привело к структурным изменениям Уральской индустриальной биеннале. Сохраняя принципиальные программы, биеннале расширит работу с сообществами и будет уделять особое внимание созданию новых горизонтальных связей и лабораторным проектам.
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