Объявлена тема 6-й Уральской биеннале

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Сегодня, 21 мая, команда 6-й Уральской индустриальной биеннале, которая пройдет в Екатеринбурге осенью 2021 года, объявила ее тему — «Время обнимать и уклоняться от объятий».
Как сообщает пресс-служба биеннале, тема представляет собой измененную цитату из Екклесиаста («время обнимать, и время уклоняться от объятий», Ек. 3:5). Предметом осмысления проекта станут касание, право на прикосновение, границы тела и частный опыт.
«Если в первые встречи, посвященные тематизации биеннале, мы обращали внимание на меняющиеся конвенции межличностного общения, на этику прикосновения, на механику жестов, то сейчас нам явлена недвусмысленная невозможность контактов. Ощущения и действия, казавшиеся неотчуждаемыми: обнять близкого человека, машинально коснуться лица, толкнуть дверь рукой, расплатиться парой купюр, — на какое-то время нам недоступны», — говорится в манифесте команды биеннале.
«Бессмертие», тема 5-й биеннале, стала отправной точкой размышлений о настоящем и будущем человеческого существования.
«Мы искали тему новой биеннале, отвечая на вопрос “Что делать после Бессмертия?” И нашли его в движении от макрокосма бессмертия к микрокосму собственного тела и его нового состояния в сегодняшнем переходном моменте. Конечно, тема объятий удивительно резонирует в сегодняшнем испытании неблизостью и неприкосновением, но я уверена, что эта дилемма останется актуальной еще долгое время», – комментирует комиссар Уральской биеннале Алиса Прудникова.
Куратор основного проекта 6-й Уральской биеннале будет объявлен летом 2020 года. Его выберут члены экспертного совета, в который входят Алиса Прудникова, кураторы основного проекта прошлых выпусков биеннале Шаоюй Вэн, Жоан Рибас, Ли Чженьхуа, Бильяна Чирич, Ярослава Бубнова, Космин Костинас, а также директор Стамбульской биеннале Биге Орер, директор Ливерпульской биеннале Фатош Устек, основатель blockchain.art, бывший директор viennaсontemporary Кристина Штейнбрехер-Пфандт и руководитель отдела новых медиа ГМИИ Ольга Шишко.
Уральская индустриальная биеннале — крупнейший региональный международный художественный проект на территории РФ — проводится с 2010 года и исследует индустриальность как наследие и актуальную практику Уральского региона.
С 2020 года организаторами биеннале являются Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный центр современного искусства в Екатеринбурге и Центр поддержки и развития современного искусства ZAART.
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