Выставка номинантов второй Московской Арт Премии откроется в «Зарядье»

Дикий, дикий Уэст
Анализируя противоречивую карьеру Канье Уэста, Руслан Муннибаев напоминает нам о том, что он — один из самых изобретательных музыкантов от хип-хопа7 сентября 20211157
11 сентября в парке «Зарядье» откроется выставка номинантов второго конкурса «Московская арт-премия» (Moscow Art Prize). На ней будут представлены проекты 2020 года, созданные, согласно регламенту премии, «в Москве, о Москве, для Москвы».
Как сообщает пресс-служба премии, директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт Музея, Москва (МАММ) Ольга Свиблова, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, урбанист Петр Кудрявцев, театральный критик Роман Должанский, генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая и другие члены экспертного совета выберут победителей в пяти номинациях: «Изобразительное искусство и архитектура», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка».
На выставке в Медиацентре парка «Зарядье» можно будет увидеть работы более 50 авторов — фрагменты значимых экспозиционных проектов и художественных серий, звуковые скульптуры и масштабные инсталляции. Среди них:
В выставочном зале Медиацентра появится кинотеатр, где будут демонстрироваться NFT-работы участников международной выставки-ярмарки цифрового искусства и технологий Disartive, на открытых пространствах парка разместятся объекты масштабного лэнд-арт проекта «ЧА ЩА. Выставка в лесах».
На выставке также будут представлены работы Тимофея Парщикова, Александра Кутового, Сергея Филатова и ::vtol:: (Дмитрия Морозова), Аристарха Чернышева, Елены Артеменко, Ирины Кориной, Александра Повзнера, Аллы Урбан, Сергея Браткова и других авторов.
В числе номинантов второй Московской Арт Премии в других дисциплинах литературные произведения Андрея Геласимова, Златы Улитиной и Ильи Данишевского, музыкальные проекты Владислава Тарнопольского, Александра Белоусова и Олега Нестерова, спектакли московских театров, артхаусное, документальное и игровое кино.
Выставка номинантов второй Московской Арт Премии продлится до 30 ноября. Церемония награждения победителей
состоится в ноябре.
Московская Арт Премия — проект Фонда развития современного искусства (ФРСИ) — вручается с 2019 года. Она призвана выявить и поощрить авторов уникальных творческих высказываний.
Премии присуждаются за выдающийся вклад в развитие культуры и современного искусства: за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения литературы, музыки, театра, кино и изобразительных видов искусства, получившие общественное признание и ставшие явлением культурной жизни Москвы.
Призовой фонд Московской Арт Премии составляет 33 млн рублей
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:12Музей МХАТ и «Роза Азора» готовят выставку о творческих династиях
16:26БДТ объявил планы на новый сезон
16:04Объявлен короткий список премии «Ясная Поляна»
15:43Книгу Феликса Новикова представят в Музее архитектуры
15:09Молодые художники поддержат молодых врачей
14:08Фестиваль современного искусства «Форма» пройдет в Москве
12:15«Мемориал» представит выставку «Андрей Сахаров — академик совести»
11:33«Мелодия» выпустила пластинку Майи Кристалинской
6 сентября 2021Все новости
Анализируя противоречивую карьеру Канье Уэста, Руслан Муннибаев напоминает нам о том, что он — один из самых изобретательных музыкантов от хип-хопа7 сентября 20211157
Полина Колозариди и Леня Юлдашев о выставке Линор Горалик «Одевая демонов»7 сентября 2021859
Филармония открыла сезон российской премьерой Булеза. «Зарядье» ответило «Концертом насекомых»6 сентября 20211509
Наталья Сидоренко о том, как связаны гендер, эпидемия ВИЧ и наркопотребление в России6 сентября 20211382
Вспоминает Михаил Мейлах6 сентября 20211845
Памяти Бориса Львовича Фонкича (28.02.1938 — 02.09.2021)6 сентября 20213223
Дмитрий Степанов снял биографический фильм про Евгения Стрелкова3 сентября 20212792
К 55-летию Янки Дягилевой: первая публикация фрагмента биографической книги Сергея Гурьева «Над пропастью весны. Жизнь и смерть Янки Дягилевой»3 сентября 202117184
Что у них там случилось? Часть 22 сентября 20213654
Сентиментальная неоклассика в палатах Ивана Грозного: премьера клипа московского композитора и его камерного ансамбля2 сентября 20212811
Памяти Ольги Сергеевны Северцевой (2 сентября 1931 года — 13 июля 2021 года)2 сентября 20213427
Выставка уместного искусства на таманской винодельне1 сентября 20213035