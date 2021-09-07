Выставка номинантов второй Московской Арт Премии откроется в «Зарядье»

Сергей Братков. Пачка Айфон © Предоставлено пресс-службой Московской Арт Премии

11 сентября в парке «Зарядье» откроется выставка номинантов второго конкурса «Московская арт-премия» (Moscow Art Prize). На ней будут представлены проекты 2020 года, созданные, согласно регламенту премии, «в Москве, о Москве, для Москвы».

Как сообщает пресс-служба премии, директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт Музея, Москва (МАММ) Ольга Свиблова, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, урбанист Петр Кудрявцев, театральный критик Роман Должанский, генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая и другие члены экспертного совета выберут победителей в пяти номинациях: «Изобразительное искусство и архитектура», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка».

На выставке в Медиацентре парка «Зарядье» можно будет увидеть работы более 50 авторов — фрагменты значимых экспозиционных проектов и художественных серий, звуковые скульптуры и масштабные инсталляции. Среди них:

Серия «К Ночи» Франциско Инфанте и Нонны Горюновой (Галерея Алины Пинской);

Ретроспективная выставка Игоря Макаревича и Елены Елагиной «Обратный отсчет» (ММОМА);

«Закрытая рыбная выставка. Реконструкция» Дмитрия Хворостова и Яна Гинзбурга (Центр Вознесенского);

Выставка Паруйра Давтяна «Откровение чудесного пруда» (МАММ);

Выставка Павла Отдельнова «Русское нигде» (галерея «Триумф»).



В выставочном зале Медиацентра появится кинотеатр, где будут демонстрироваться NFT-работы участников международной выставки-ярмарки цифрового искусства и технологий Disartive, на открытых пространствах парка разместятся объекты масштабного лэнд-арт проекта «ЧА ЩА. Выставка в лесах».

На выставке также будут представлены работы Тимофея Парщикова, Александра Кутового, Сергея Филатова и ::vtol:: (Дмитрия Морозова), Аристарха Чернышева, Елены Артеменко, Ирины Кориной, Александра Повзнера, Аллы Урбан, Сергея Браткова и других авторов.

В числе номинантов второй Московской Арт Премии в других дисциплинах литературные произведения Андрея Геласимова, Златы Улитиной и Ильи Данишевского, музыкальные проекты Владислава Тарнопольского, Александра Белоусова и Олега Нестерова, спектакли московских театров, артхаусное, документальное и игровое кино.

Выставка номинантов второй Московской Арт Премии продлится до 30 ноября. Церемония награждения победителей

состоится в ноябре.



Московская Арт Премия — проект Фонда развития современного искусства (ФРСИ) — вручается с 2019 года. Она призвана выявить и поощрить авторов уникальных творческих высказываний.

Премии присуждаются за выдающийся вклад в развитие культуры и современного искусства: за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения литературы, музыки, театра, кино и изобразительных видов искусства, получившие общественное признание и ставшие явлением культурной жизни Москвы.

Призовой фонд Московской Арт Премии составляет 33 млн рублей







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