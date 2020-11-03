ММОМА представит ретроспективу Игоря Макаревича и Елены Елагиной

Елена Елагина. Детское. 1987 © Предоставлено пресс-службой ММОМА

11 ноября в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется ретроспективная выставка «Обратный отсчет», посвященная 30-летию творческого тандема Игоря Макаревича и Елены Елагиной.

Как сообщает сайт ММОМА, выставка будет проходить в двух корпусах музея на Гоголевском бульваре. Куратор — Елена Селина.

«Развитие "Обратного отсчета" не следует жесткой хронологии. Выставка сформулирована и следует логике сквозных тем, их взаимовлияний и пересечений. Структура выставки похожа на "хорошо темперированный клавир", где каждое следующее художественное высказывание и логически вытекает из предыдущего, и тесно с ним связано, так что художественный диапазон расширяется с каждым новым проектом», — отмечают организаторы выставки.

«Экспозиция, — пишут они, — развивается от контекстных, атмосферных инсталляций "Круг жизни", "Круг КД" и "Контекст" к концентрации поиска последнего десятилетия в трех залах с общим названием "Русский космизм", до знаковых произведений, среди которых важные опоры для становления общего стиля — "Закрытая рыбная выставка", "Грибы русского авангарда", "Русская идея" и другие».

Также на выставке будут представлены сольные произведения авторов, созданные в 1970-х — 1980-х годах: «Частичное изменение», «Музей Борисова» и «История шкафа» (Игорь Макаревич) и «Лаборатория великого делания» и «Объекты среднего рода» (Елена Елагина).

Выставка Игоря Макаревича и Елены Елагиной «Обратный отсчет» в ММОМА продлится до 31 января 2021 года.







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