ММОМА представит ретроспективу Игоря Макаревича и Елены Елагиной

Женщина с соджу одна
Владимир Захаров о новом фильме Хон Сан Су «Женщина, которая убежала» и о кинематографической вселенной режиссера вообще3 ноября 2020417
11 ноября в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется ретроспективная выставка «Обратный отсчет», посвященная 30-летию творческого тандема Игоря Макаревича и Елены Елагиной.
Как сообщает сайт ММОМА, выставка будет проходить в двух корпусах музея на Гоголевском бульваре. Куратор — Елена Селина.
«Развитие "Обратного отсчета" не следует жесткой хронологии. Выставка сформулирована и следует логике сквозных тем, их взаимовлияний и пересечений. Структура выставки похожа на "хорошо темперированный клавир", где каждое следующее художественное высказывание и логически вытекает из предыдущего, и тесно с ним связано, так что художественный диапазон расширяется с каждым новым проектом», — отмечают организаторы выставки.
«Экспозиция, — пишут они, — развивается от контекстных, атмосферных инсталляций "Круг жизни", "Круг КД" и "Контекст" к концентрации поиска последнего десятилетия в трех залах с общим названием "Русский космизм", до знаковых произведений, среди которых важные опоры для становления общего стиля — "Закрытая рыбная выставка", "Грибы русского авангарда", "Русская идея" и другие».
Также на выставке будут представлены сольные произведения авторов, созданные в 1970-х — 1980-х годах: «Частичное изменение», «Музей Борисова» и «История шкафа» (Игорь Макаревич) и «Лаборатория великого делания» и «Объекты среднего рода» (Елена Елагина).
Выставка Игоря Макаревича и Елены Елагиной «Обратный отсчет» в ММОМА продлится до 31 января 2021 года.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:39Международная академия молодых композиторов открывается в Чайковском
16:42Объявлены победители грантовой программы музея «Гараж» для молодых художников
16:27Дебаты премии «НОС» пройдут в онлайн-формате
14:43БДТ запускает экспериментальный проект
13:40Дмитрий Строцев вышел на свободу
13:15Больше половины жителей России не понимают современное искусство
11:46Девять фильмов из Германии покажут на фестивале «Blick'20»
Вчера
18:06Выходит собрание сочинений Пригова
16:47ММОМА представит ретроспективу Игоря Макаревича и Елены ЕлагинойВсе новости
Владимир Захаров о новом фильме Хон Сан Су «Женщина, которая убежала» и о кинематографической вселенной режиссера вообще3 ноября 2020417
Полина Аронсон и Жюдит Дюпортей о том, почему Алиса и Сири говорят с нами так, как они говорят, — и о том, чему хорошему и дурному может нас научить ИИ3 ноября 2020457
О том, как в политических целях алгоритмы разлучают людей, а корпорации лишают пользователей соцсетей всякой власти и что с этим делать, с учеными Лилией Земнуховой и Григорием Асмоловым поговорил Дмитрий Безуглов3 ноября 2020393
Фестиваль Dance Open возвращается в офлайн2 ноября 2020955
Два главных фильма «Артдокфеста»2 ноября 20201035
Томас Бьоркман, один из авторов книги «Скандинавский секрет», рассказывает, как Швеция пришла в ХХ веке к неожиданному успеху. В его основе была забытая идея народных университетов2 ноября 20203144
Марчин Виха о дизайне протеста2 ноября 20201581
Саша Семенова о миграции, панк-группе KRUPÁ и политическом лесбийстве2 ноября 20201275
«Громыка», Дима Мидборн, «Семь ножей», «Розы Люксембург» и другие в трибьют-проекте культовой московской группы новой волны30 октября 20202421
Премьера нового фильма из анимационного проекта «Хорошо помню», в котором дети, внуки и правнуки рассказывают о своих репрессированных родственниках30 октября 20202814
Об аресте Дмитрия Строцева30 октября 20203385
Когда нам нужно (было) отмечать пятидесятилетие «Москвы — Петушков»?30 октября 20204073