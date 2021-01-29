В Москве откроется выставка Павла Отдельнова

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С 12 февраля по 13 марта в московской галерее «Триумф» пройдет выставка Павла Отдельнова «Русское нигде», на которой будет представлена новая серия живописи, фотографии, инсталляции и видео.
В своих работах Павел Отдельнов изображает типичную среду российских городских окраин, изучая их монотонность и исключительную похожесть друг на друга, отмечают организаторы выставки. Художника также интересует эстетизация повседневных индустриальных пейзажей и постсоветских ландшафтов, которая становится все более популярной в социальных медиа, где она выступает как атрибут самоидентификации для поколения людей, родившихся в 90-е годы.
Проект «Русское нигде» продолжает исследование периферийных районов больших и небольших городов, которое Павел Отдельнов начал в проектах «Внутреннее Дегунино» (2013) и «ТЦ» (2015).
Художник рассматривает эти районы в качестве «немест» — пространств, в которых не происходит ничего, а попасть намеренно в них невозможно. В работах Павла Отдельнова они состоят из складских помещений, линий электропередач и труб, гаражей и заборов. Эти обыденные места являются одновременно незнакомыми и узнаваемыми — этот эффект достигается засчет их унифицированности и неотличимости друг от друга.
В своей новой серии Павел Отдельнов решил рассмотреть эти пространства сквозь взгляд машинного зрения. Изображенные в работах пустынные городские пейзажи были найдены художником во время просмотра панорам улиц в онлайн-картах в результате своеобразного онлайн-пленэра. Как правило их запечатлевает и обрабатывает незаинтересованный и дистанцированный искусственный интеллект, который транслирует получившиеся снимки «как есть», без авторских интерпретаций.
Павел Отдельнов (р. 1979) окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова и Институт проблем современного искусства. Получил известность в первую очередь благодаря работе в жанре индустриального пейзажа и исследованию постсоветского пространства. Живет и работает в Москве.
С 1996 года Павел Отдельном неоднократно участвовал в международных выставках и биеннале современного искусства. Лауреат премии «Инновация» (2020) в номинации «Художник года», финалист и лауреат премии Сергея Курехина (2017) в номинации «Лучшее произведение визуального искусства», номинант премии Кандинского (2015, 2017 и 2019) в номинации «Проект года». Работы художника находятся в музейных, корпоративных и частных коллекциях в России и за рубежом.
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