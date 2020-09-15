В Подмосковье откроется большая выставка лэнд-арта

Франциско Инфанте. Вертикаль-горизонталь (паутина) © JART

С 20 сентября по 20 октября в лесу подмосковного курорта «ПИРогово» галерея JART представит проект «ЧА ЩА. Выставка в лесах», исследующий лес как важный феномен культуры в контексте изменений, которые принес 2020 год.

Выставка объединит 42 сайт-специфик объекта 28 российских художников. Бóльшая часть объектов создана специально для проекта.

Концептуально проект разделен на несколько тематических разделов. В разделе «Укрытия и убежища» будет представлена работа Игоря Макаревича и Елены Елагиной «Художественная галерея в землянке» и объект Владимира Архипова «Летний душ Александра», найденный Ириной Кулик и Сергеем Хачатуровым в 2007 году и сохраненный художником.

Несколько объектов покажет арт-группа «Художественное Уединение», Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева представят скрытый посреди леса бетонный «Бункер».

В разделе «Места уединения» можно будет увидеть работу Юли Несис «Лабиринт». Теме «Скрытая жизнь» посвящена работа Валерия Кошлякова «Иконос», теме «Лесные монологи» — работа Павла Отдельнова «Край чудес», теме «Лесной контекст» — инсталляция «Легкие пространства» Франциско Инфанте и Нонны Горюновой.

Среди других тем проекта — «Памятники прошлому», «Акции на пленэре», «Ужас и абсурд», «Лесные монологи», «Скрывающее искусство».

Куратор выставки — Андрей Ерофеев, художник-оформитель — Павел Пепперштейн, который также создал для нее объект «Мебель в лесах» и заглавную работу — «ЧА ЩА».

Участники проекта «ЧА ЩА. Выставка в лесах»: Владимир Архипов, Кирилл Асс, Ольга Божко, Александр Бродский, Алексей Булдаков, Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева, Франциско Инфанте и Нонна Горюнова, Георгий Кизевальтер, Илья Китуп, Елизавета Коновалова, Валерий Кошляков, Андрей Кузькин, Игорь Макаревич и Елена Елагина, «МишМаш», Юля Несис, Павел Отдельнов, Павел Пепперштейн, Роман Сакин, Дима Филиппов, арт-группа «Художественное Уединение» (Илья Вознесенский, Олег Елисеев, Алексей Кононенко, Ирина Корина, Евгений Куковеров, Ольга Петруненко).

Вход на выставку бесплатный, но поскольку она проводится на частной территории, для прохода на экспозицию нужно заполнить регистрационную форму и предъявить документы при входе.







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