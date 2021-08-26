Тереза Иароччи Мавика: Я очень рада дискуссии

Алюминиевая конструкция высотой 12 м была установлена на набережной у «ГЭС-2» в центре Москвы 15 августа © Глеб Леонов / V-A-C

Генеральный директор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика прокомментировала дискуссию вокруг работы Урса Фишера «Большая глина №4», недавно установленной у «ГЭС-2» в Москве.

«Большая глина №4» — алюминиевая конструкция высотой 12 м, которая представляет собой увеличенную копию комка глины в руках скульптора, — появилась 15 августа на спуске к набережной Водоотводного канала, она является частью временной инсталляции у здания Дома культуры «ГЭС-2». Ранее работа Урса Фишера временно размещалась на центральных площадях Нью-Йорка и Флоренции.

В Москве она вызвала неоднозначную реакцию. В частности, председатель Общественного совета при Министерстве культуры РФ Михаил Лермонтов высказал мнение, что «Большая глина №4» не соответствует стратегии нацбезопасности России.

«Я ожидала, что будет дискуссия, но не ожидала такого масштаба, что однозначно подчеркивает значимость темы для людей. И тем самым утверждает правоту нашей деятельности. Дальнейшая задача — продолжать работу и быть способными говорить со всеми», — цитирует Терезу Иароччи Мавику ТАСС.

Глава фонда V-A-C отметила, что многие, наверное, желали бы видеть на набережной условного Микеланджело или что-то такое, с чем они свыклись. Люди убеждены в том, что понимают классическое искусство, но это не так — они попросту «смирились» с ним, успели определиться со своим отношением к знакомым образам. «Поэтому моя первая мысль о том, что нужно развеять миф, будто люди понимают классику», — заявила Тереза Иароччи Мавика, добавив, что на новое человек всегда реагирует с настороженностью.

«Я ни секунды не сомневалась в том, что никто не останется равнодушным, — сказала она. — Так и произошло, и это главный вывод: если никто не остался равнодушным, значит это важно для всех, искусство важно для всех. И если развивать эту идею, то становится понятно почему. Потому что оно говорит напрямую, оно говорит о нас, о современности. Осталось только прояснить кое-что по поводу современности».

Тереза Иароччи Мавика призналась, что не обижается, если слышит критику по поводу установки скульптуры, поскольку вкусы у всех разные. По ее словам, существуют разные позиции, в том числе звучат предложения оставить инсталляцию навсегда. Но место, на котором она стоит, задумано для ротации произведений искусства, это место, «на котором складывается словарь современности». Скульптура может простоять там до конца первого сезона, сообщила глава фонда V-A-C.

«Если резюмировать, я очень рада дискуссии. Меня только несколько разочаровал ее уровень, очень скучный, однобокий. Давайте попробуем повернуть ее в другое русло. И это будет замечательно», — заключила Тереза Иароччи Мавика.







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