У «ГЭС-2» появилась скульптура Урса Фишера

© V-A-C

Территория Дома культуры «ГЭС-2» в центре Москвы превратится во временную инсталляцию. Первой на набережной Водоотводного канала установлена 13-метровая скульптура «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера.

Об этом сообщает пресс-служба фонда V–A–C.

«"Большая глина №4" представляет собой увеличенную примерно в 50 раз и отлитую из алюминия копию комка глины, который автор разминал в руках. Запечатленный в громадном размере обычный рабочий материал в самом начале обретения задуманной формы — знак незавершенности, преображения и становления», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что москвичи уже имели возможность познакомиться с произведениями Урса Фишера — в 2016 году в музее «Гараж» проходила его персональная выставка «Маленький топор», — но «Большая глина №4» (2013–2014) в Москве еще не демонстрировалась. Она прибыла из Флоренции, где в 2017 году соседствовала на площади Синьории с Давидом, созданным Микеланджело Буанаротти.

С другой стороны здания «ГЭС-2», во дворе перед березовой рощей разместится «Пространство света» (2008) Джузеппе Пеноне.

В своей работе итальянский художник анализирует пересечение и взаимодействие двух миров — людей и растений. В местечке под названием Долина чудес на границе Италии и Франции он нашел поваленную лиственницу, далил часть веток и покрыл дерево толстым слоем воска, а затем с восковых моделей отлил из бронзы объект, выглядящий как разделенный на восемь фрагментов полый ствол дерева.

Публичная программа «ГЭС-2» начнется 21 августа. В рамках программы «ГЭС-2: Спуск» состоится серия художественных практик, подготовленных авторами, с которыми институция планирует работать уже в ближайшем сезоне. Это медиаторские туры, во время которых можно будет узнать об истории и архитектуре «ГЭС-2», и занятия по различным направлениям йоги.

«Практики приглашенных художников объединены идеей поиска новых моделей взаимодействия людей в городском пространстве: в общении с природой, архитектурой, коллективной историей и фантазией, — отмечают организаторы. — Наша задача — познакомить будущих посетителей Дома культуры "ГЭС-2" с формами художественной активности, участие в которых скоро станет доступно всем желающим в рамках наших публичных программ».







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