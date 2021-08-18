Работа Урса Фишера не понравилась главе Общественного совета при Минкульте

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Председатель Общественного совета при Министерстве культуры РФ Михаил Лермонтов выступил с критикой установки в центре Москвы работы швейцарского художника Уса Фишера «Большая глина №4». По его мнению, она не соответствует стратегии нацбезопасности России.
«Всё, что оскорбляет чувства жителей — москвичей и гостей [столицы], не должно быть выставлено напоказ. И это компетенция тех, кто отвечает за культурную среду в Москве», — цитирует Михаила Лермонтова ТАСС.
Общественные пространства столицы, добавил он, должны быть «наряжены в соответствующие наряды, соответствующие стратегии национальной безопасности».
«Здесь же явное противоречие: стратегия говорит о том, что нужны условия для воспитания гармонично развитой личности, а эта фигура ни в коей степени не может быть таковой признана», — заявил глава Общественного совета при Минкульте.
Он считает, что судьбу скульптуры следует обсуждать также на уровне Общественной палаты города Москвы и других профильных городских организаций.
Алюминиевая конструкция высотой 12 м — увеличенная копия комка глины в руках скульптора — на днях появилась на спуске к набережной Водоотводного канала, она является частью временной инсталляции у здания Дома культуры «ГЭС-2». Ранее «Большая глина №4» Урса Фишера временно размещалась на центральных площадях Нью-Йорка и Флоренции.
«Запечатленный в громадном размере обычный рабочий материал в самом начале обретения задуманной формы — знак незавершенности, преображения и становления», — говорится в сообщении пресс-службы фонда современного искусства V-A-C, который организовал установку скульптуры в Москве.
В интервью The Art Newspaper Russia итальянский художественный критик Франческо Бонами отметил, что «Большая глина №4» символизирует потребность творить, присущую человеку с самого рождения.
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