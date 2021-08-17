Московская международная книжная ярмарка перенесена на конец сентября

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Организаторы 34-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) в связи с сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой решили перенести сроки ее проведения с 8-12 сентября на 23-26 сентября.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет ММКЯ.
В объялении, опубликованном на сайте ММКЯ, также говорится, что проведение Первой Московской международной детской книжной ярмарки переносится на 2022 год.
«В этом году ситуация с COVID-19 всё еще остается нервной, и мы не можем не учитывать рекомендации мэра Москвы по ограничению массовых мероприятий. Но издатели долго готовились к осеннему сезону, традиционно приурочив к сентябрю выпуск большого количества книжных новинок. <...> С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки организационный комитет по подготовке и проведению 34-й Московской международной книжной ярмарки принял непростое решение перенести традиционные сроки ярмарки и провести очередную ММКЯ в обычном режиме с 23 по 26 сентября в павильоне №5 ЦВК "Экспоцентр"», — рассказали в оргкомитете.
При проведении ярмарки будут соблюдаться жесткие противоэпидемические требования, которые предъявляет Роспотребнадзор.
«Мы полагаем, что это не составит серьезных препятствий для общения, долгожданных встреч читателей с писателями, художниками, издателями, журналистами и популяризаторами науки», — пояснили организаторы ярмарки.
Прием заявок на участие будет открыт в ближайшее время.
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