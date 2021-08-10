Театр на Бронной открывает сезон

Сцена из спектакля «Тайна старого шкафа» © Театр на Бронной

Сегодня, 10 августа, открывает сезон московский Театр на Бронной. Зрители увидят сказочный спектакль «Тайна старого шкафа» по книге Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии».

11 августа состоится предпремьерный показ спектакля «Благоволительницы» по мотивам одноименного романа Джонатана Литтелла в постановке молодого белорусского режиссера Микиты Ильинчика, а на 12 августа назначена премьера спектакля Александра Молочникова «Бульба.Пир».

Также в августовской афише Театра на Бронной премьеры спектаклей «Слово о полку Игореве» (реж. Кирилл Вытоптов), «Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева» (реж. Саша Денисова) и «Бесы Достоевского» (реж. Константин Богомолов).

Главные премьеры сезона начнутся осенью. По словам художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова, основу репертуара в сезоне 2021/2022 составит классика.

«Будут разные премьеры, будет насыщенный сезон, в нем будет много работы для труппы театра, которая постепенно обновляется, — цитирует Константина Богомолова ТАСС. — В нем будет в основном русская классика, это чеховская "Пьеса без названия", и "Вишневый сад", и "Идиот" Достоевского, и Островский, и "Женитьба" Гоголя. Будет и Шекспир — "Гамлет". Будет такой сезон классики, в первую очередь русской классики».

До конца 2021 года театр готовит четыре премьеры: спектакль «Дядя Лева» Константина Богомолова по «Покровским воротам» Леонида Зорина, «Гамлет» Эдгара Закаряна, «Вишневый сад» Микиты Ильинчика и «Платонов.Болит» Александра Молочникова. В 2022 году запланиована премьера спектакля Константина Богомолова по роману Достоевского «Идиот».

Сейчас все представления спектаклей проходят на сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе», но уже весной 2022 года театр вернется в историческое здание. Там завершено более 70% ремонта, идет отделка фойе и зрительного зала, планируется полное обновление сценического пространства и внедрение современного оборудования.

«Я надеюсь, состоится открытие исторической сцены, закончится ремонт, — говорит худрук Театра на Бронной. — Это, безусловно, будет самым ярким событием, самым важным событием для нашего театра — возвращение в историческое здание. А говорить о яркости предстоящих премьер как бы не с руки, об этом должны судить зрители».







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