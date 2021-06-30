Богомолов поставит «Идиота» в Театре на Малой Бронной

Зачем нам сегодня Дюрренматт?
Наталия Кемпер-Бакши описывает мир большого швейцарского писателя и объясняет, почему его философские драмы и детективы нужны в теперешнем мире, сошедшем с колес30 июня 2021211
В сезоне 2021/2022 в Театре на Малой Бронной в Москве состоится премьера спектакля по роману Достоевского «Идиот» в постановке художественного руководителя театра, режиссера Константина Богомолова.
«Я начну репетировать спектакль, который мы будем выпускать во второй половине сезона. Это новая версия "Идиота" Федора Михайловича Достоевского, назовем это условно "Новый "Идиот"», — рассказал Константин Богомолов на пресс-конференции 29 июня, передает ТАСС.
Откроет сезон в Театре на Малой Бронной спектакль Александра Молочникова под рабочим названием «Платонов. Болит».
«Это спектакль по чеховской пьесе "Без названия", которую Александр репетирует уже довольно долгое время. Выйдет этот спектакль в конце сентября», — пояснил Богомолов.
В новом сезоне, отметил он, театр продолжит линию открытия новых, молодых режиссеров: «Мы заявили о них в предыдущем сезоне, и в результате был выпущен нашумевший и замечательный, на мой взгляд, спектакль "Благоволительницы" Микиты Ильинчика, воспитанника ГИТИС».
В сезоне 2021/2022 на большой сцене театра Ильинчик выпустит спектакль «Вишневый сад». Затем состоится дебют ученика Андрея Могучего Эдгара Закаряна: в октябре — начале ноября на большой сцене будет представлен его новый спектакль «Гамлет». Кроме того, театр ведет переговоры с Данилом Чащиным, Кириллом Вытоптовым, Николаем Рощиным, их постановки могут состояться также в предстоящем сезоне.
По словам директора Театр на Малой Бронной Елены Мироненко, летом при поддержке фонда «Искусство, наука и спорт» театр отправится на гастроли по городам Оренбургской, Белгородской и Курской областей со спектаклем Олега Долина «Женщина-змея». На первую декаду сентября запланированы гастроли в столице Казахстана Нур-султане, за которыми последуют выступления в Сибири.
«Сначала мы поедем в Омск со спектаклем Микиты Ильинчика "Благоволительницы", в конце октября мы окажемся в Новосибирске по приглашению театра "Старый дом" на фестивале "Хаос" со спектаклем "Бесы Достоевского», — сообщила Мироненко.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:03Отреставрированный фильм «Кин-дза-дза!» выходит в повторный прокат
14:56Богомолов поставит «Идиота» в Театре на Малой Бронной
13:59В московском небоскребе проходит выставка Андрея Филиппова и Паруйра Давтяна
12:06Объявлены победители конкурса Nova Art 8
10:55Фестиваль к Международному дню слепоглухих прошел в Новом Манеже
Вчера
17:36Вечер памяти Василия Бородина пройдет в Москве
14:37«Берегись автомобиля» снова выйдет в прокат
13:04В длинный список премии «Просветитель.Перевод» вошли 25 книг
12:04У журналистов «Проекта» проходят обыскиВсе новости
Наталия Кемпер-Бакши описывает мир большого швейцарского писателя и объясняет, почему его философские драмы и детективы нужны в теперешнем мире, сошедшем с колес30 июня 2021211
Гений музыкальной сказки — о своих знаменитых работах и малоизвестных, о помощи Таривердиева, советах Данелии и тайнах мастерства30 июня 2021389
«ВолгаФест» глазами Евгении Гершкович29 июня 20211302
«Иоланта» Марата Гацалова в Перми29 июня 20211429
Экономика ката, спецоперация Ярузельского и очередной приговор антропоцену29 июня 20211186
Русский миф в новом российском искусстве28 июня 20212425
Музыкант и медиахудожник Сергей Касич вспоминает свою встречу с изобретателем и композитором Питером Зиновьевым — человеком, изменившим электронную музыку28 июня 20212047
Из книги Глеба Морева «Осип Мандельштам: фрагменты литературной биографии»28 июня 20212994
Круглый стол о книжном сериале Евгении Некрасовой «Кожа»28 июня 20211999
«Первая freepop-группа в мире» представляет альбом, а также вспоминает Сергея Курехина и Дмитрия Пригова25 июня 20214584
Шура Буртин о карусели «Заря» — странном объекте, который этим летом способен ненадолго изменить вашу жизнь24 июня 20215348
Александр Чанцев о книге Ольги Балла «Библионавтика. Выписки из бортового журнала библиофага»24 июня 20214317