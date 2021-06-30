Богомолов поставит «Идиота» в Театре на Малой Бронной

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В сезоне 2021/2022 в Театре на Малой Бронной в Москве состоится премьера спектакля по роману Достоевского «Идиот» в постановке художественного руководителя театра, режиссера Константина Богомолова.

«Я начну репетировать спектакль, который мы будем выпускать во второй половине сезона. Это новая версия "Идиота" Федора Михайловича Достоевского, назовем это условно "Новый "Идиот"», — рассказал Константин Богомолов на пресс-конференции 29 июня, передает ТАСС.

Откроет сезон в Театре на Малой Бронной спектакль Александра Молочникова под рабочим названием «Платонов. Болит».

«Это спектакль по чеховской пьесе "Без названия", которую Александр репетирует уже довольно долгое время. Выйдет этот спектакль в конце сентября», — пояснил Богомолов.

В новом сезоне, отметил он, театр продолжит линию открытия новых, молодых режиссеров: «Мы заявили о них в предыдущем сезоне, и в результате был выпущен нашумевший и замечательный, на мой взгляд, спектакль "Благоволительницы" Микиты Ильинчика, воспитанника ГИТИС».

В сезоне 2021/2022 на большой сцене театра Ильинчик выпустит спектакль «Вишневый сад». Затем состоится дебют ученика Андрея Могучего Эдгара Закаряна: в октябре — начале ноября на большой сцене будет представлен его новый спектакль «Гамлет». Кроме того, театр ведет переговоры с Данилом Чащиным, Кириллом Вытоптовым, Николаем Рощиным, их постановки могут состояться также в предстоящем сезоне.

По словам директора Театр на Малой Бронной Елены Мироненко, летом при поддержке фонда «Искусство, наука и спорт» театр отправится на гастроли по городам Оренбургской, Белгородской и Курской областей со спектаклем Олега Долина «Женщина-змея». На первую декаду сентября запланированы гастроли в столице Казахстана Нур-султане, за которыми последуют выступления в Сибири.

«Сначала мы поедем в Омск со спектаклем Микиты Ильинчика "Благоволительницы", в конце октября мы окажемся в Новосибирске по приглашению театра "Старый дом" на фестивале "Хаос" со спектаклем "Бесы Достоевского», — сообщила Мироненко.







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