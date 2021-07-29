Перенесен VK Fest

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Сегодня, 30 июля, музыкальный фестиваль под открытым небом VK Fest отложили на год из-за пандемии коронавируса COVID-19.
«Увы, чуда не произошло, — говорится в сообщении организаторов фестиваля на его странице «ВКонтакте». — Ситуация с коронавирусом по-прежнему серьезная: количество заболевших остается высоким. К тому же мы рискуем не только в пределах одного города: на VK Fest люди приезжают из разных регионов. В такое время проводить многотысячный фестиваль — опасно и безответственно. Не хотим, чтобы VK Fest усугубил положение дел».
Фестиваль, который проводят соцсеть «ВКонтакте» и Radio Record, пройдет 23-24 июля 2022 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.
Свое участие в VK Fest 2022 уже подтвердили Little Big, NILETTO, Artik & Asti, «Пошлая Молли», Cream Soda и GONE.Fludd.
Также сообщается, что билеты на фестиваль 2021 года обменивать не нужно — они останутся действительными в 2022 году.
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