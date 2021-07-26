Объявлен лонг-лист Букера

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В «длинный список» Букеровской премии 2021 года вошли 13 книг писателей из Великобритании, Канады, Сомали, Шри-Ланки и ЮАР.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 27 июля, на сайте премии.
Из 158 книг, вышедших в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2020 года, жюри во главе с американским историком Майей Джасанофф выбрало следующие произведения:
Книги пяти авторов, представленных в списке, ранее уже входили в лонг-лист или шорт-лист Букеровской премии, а в 1989 году за роман «Остаток дня» (The Remains of the Day) премию получил британский писатель Кадзуо Исигуро.
«Клара и Солнце» — восьмой роман Исигуро и первый с 2017 года, когда он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Главная героиня романа, робот-друг для подростков по имени Клара, из магазина попадает в семью девочки, страдающей от непонятного заболевания, и твердо намерена ее спасти.
Шорт-лист из шести книг будет опубликован 14 сентября, в начале ноябре объявят имя лауреата и обладателя денежного приза в размере 50 тысяч фунтов. Остальные авторы книг шорт-листа получат по 2500 фунтов.
Букеровская премия была основана в 1969 году, она присуждается за роман на английском языке, опубликованный в Великобритании и Ирландии. В прошлом году премию получил шотландский писатель Дуглас Стюарт за роман «Шагги Бейн» (Shuggie Bain).
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