Объявлен лонг-лист Букера

В «длинный список» Букеровской премии 2021 года вошли 13 книг писателей из Великобритании, Канады, Сомали, Шри-Ланки и ЮАР.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 27 июля, на сайте премии.

Из 158 книг, вышедших в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2020 года, жюри во главе с американским историком Майей Джасанофф выбрало следующие произведения:

«A Passage North» — Анук Арудпрагасам (Шри-Ланка);

«Second Place» — Рейчел Каск (Канада);

«The Promise» — Дэймон Гэлгут (ЮАР);

«The Sweetness of Water» — Нейтан Харрис (США);

«Клара и Солнце» (Klara and the Sun) — Кадзуо Исигуро (Великобритания);

«An Island» — Карен Дженнингс (ЮАР);

«A Town Called Solace» — Мэри Лоусон (Канада);

«No One is Talking About This» — Патрисия Локвуд (США);

«The Fortune Men» — Надифа Мохамед (Сомали-Великобритания);

«Bewilderment» — Ричард Пауэрс (США);

«China Room» — Санджив Сахота (Великобритания);

«Great Circle» — Мэгги Шипстед (США);

«Light Perpetual» — Фрэнсис Спаффорд (Великобритания).



Книги пяти авторов, представленных в списке, ранее уже входили в лонг-лист или шорт-лист Букеровской премии, а в 1989 году за роман «Остаток дня» (The Remains of the Day) премию получил британский писатель Кадзуо Исигуро.

«Клара и Солнце» — восьмой роман Исигуро и первый с 2017 года, когда он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Главная героиня романа, робот-друг для подростков по имени Клара, из магазина попадает в семью девочки, страдающей от непонятного заболевания, и твердо намерена ее спасти.

Шорт-лист из шести книг будет опубликован 14 сентября, в начале ноябре объявят имя лауреата и обладателя денежного приза в размере 50 тысяч фунтов. Остальные авторы книг шорт-листа получат по 2500 фунтов.

Букеровская премия была основана в 1969 году, она присуждается за роман на английском языке, опубликованный в Великобритании и Ирландии. В прошлом году премию получил шотландский писатель Дуглас Стюарт за роман «Шагги Бейн» (Shuggie Bain).







